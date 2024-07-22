Майже 200 тревел-експертів назвали найбільш недооцінене місто світу

Італія – нагадує скарбничку міст. Іноді з неї можна "витягнути" щось, на диво, прекрасне й незвідане. 175 тревел-експертів назвали італійську Болонью найбільш недооціненим містом світу.

Наразі Болонью не є надто популярною серед мандрівників. Водночас її туристичний потенціал постійно зростає. Тревел-експерт Том Марчант наголосив, що станом на 2024 рік Болонья – один з найперспективніших напрямків світу. Саме вона може "увірватися" в італійський топ, змусивши потіснитися Венецію, Верону та Флоренцію.

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Чим славиться Болонья

Варто зауважити, що Болонья має один з найвищих рівнів життя на території Італії. Місто квітне, плекаючи власне минуле й чудово "вписуючись" у ритм сьогодення. Історія Болоньї розпочалася ще до нашої ери. Її історичний центр – один з найкраще збережних на території не лише Італії, але й загалом Європи. У старому місті сусідують архітектура епох Середньовіччя та Відродження. Потрапляючи туди, здається, ніби опиняєшся за лаштунками зйомок історичного серіалу як-от "Спартак" чи "Борджа".



Болонья належить минулому і майбутньому / Unsplash

Легендою міста є Болонський університет. Заснований ще у 1088 році, він є найстаршим університетом у світі, який функціонує без пауз. Упродовж століть саме університет визначав культурне та інтелектуальне життя Болоньї.

Також туристам рекомендують відвідати:

Центральну площу та головний собор;

Базиліку Сан-Петроніо;

Палаццо Комунале.

Болонья – кулінарна столиця Італії

Можна неабияк здивуватися, але саме Болонью вважають кулінарною столицею Італії. Зауважують, що у цьому плані їй поступається навіть Рим. Місто називають "Меккою гурманів".



Численні кафе – рай для гурманів / Unsplash

Окрім того, туристи хвалять комфорт та дружність Болоньї. Зауважують, що там легко знайти улюблену квартиру, улюблене кафе, улюблену кондитерську. А місцеві мешканці зустрічають приємними усмішками й готовністю завжди прийти на допомогу.