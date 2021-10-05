Якби не українські працівники, польський аграрний сектор збанкрутував би, – Василь Воскобойник

Президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник розповів про успіхи Польщі у сфері сільського господарства. Водночас експерт нагадав про роль трудових мігрантів з України у цьому контексті.

У Всеукраїнській асоціації компаній з міжнародного працевлаштування нагадали, що до пандемії вартість експорту агропродовольчих товарів з Польщі складала майже 30 мільярдів євро. Для порівняння, в Україні ця цифра була вдвічі меншою, а саме 15,8 мільярда євро.

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50% польських господарств працевлаштовували українців

Польща, зазначає Василь Воскобойник, є одним із сільськогосподарських лідерів ЄС. Країні належить першість на європейському ринку у птахівництві, вирощуванні фруктів та грибів. Крім того, аж 80% польської яловичини, 45% птиці та 30% молочних продуктів Польща успішно експортує.

При цьому, за даними дослідження Національного банку Польщі, вже у 2016 році половина фермерських господарств у Польщі активно брала на роботу трудових мігрантів з України. Здебільшого це були сезонні працівники. Досі найчастіше українці у Польщі доглядали за рослинними культурами та збирали й сортували врожай.

Якби не українські працівники, зокрема сезонні, польський аграрний сектор просто збанкрутував би. Сезонні роботи вимагають постійної уваги й хисту. Тож польські працедавці у селах дуже цінують українців. Василь Воскобойник Президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування

Воскобойник наголосив, що громадянам України належить важлива роль у переробці польської аграрної продукції.