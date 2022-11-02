Скільки заробляє листоноша і яка зарплата в автомеханіка: свіжі дані місячних доходів у Варшаві

Технік з обслуговування портативних туалетів заробляє більше, ніж аспірант Варшавського університету та вчитель англійської мови в початковій школі. А мер Варшави отримує менше, ніж плиточник і набагато менше, ніж модель OnlyFans.

Про це свідчать свіжі дані від Центрального статистичного управління (GUS). Фахівці проаналізували місячні доходи жителів Варшави за останній квартал 2022 року.

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Хто та скільки заробляє у Варшаві: нові дані

Відповідно до статистики GUS, відомо, що середній заробіток працівників підприємств у Польщі становив у серпні 2022 року 6583 злотих брутто (сума без вирахування податків). У Варшаві заробляють дещо більше – 8027 злотих брутто. А мінімальна заробітна плата однакова для всієї країни і становить 3010 злотих брутто.

Рейтинг зарплат у Варшаві

*У переліку вказані уже ті суми, які працівники отримують "на руки". Зарплати розташовані у порядку зростання.