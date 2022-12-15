У пунктах пропуску затори через снігопад

Останніми днями погода в Україні лютує. Різні області засипає снігом та покриває кригою. Тому ситуація ускладнена й на пунктах пропуску, повідомляє Держприкордонслужба України.

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Так, найдовші черги утворилися на Львівщині та Волині, що на кордоні з Польщею. Натомість пункти пропуску в Закарпатській та Чернівецькій області – не перевантажені.

Через снігопад погіршилась ситуація на пунктах пропуску / Фото ДПСУ

Зазначається, що дорожні служби працюють у посиленому режимі. А працівники прикордонної служби намагаються якнайшвидше оформити пасажирів та транспортні засоби.

В ДПСУ дякують за розуміння та бажають щасливої дороги!

Зауважимо, з 12 грудня у пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ" розпочала працювати електронна черга. Перевізники можуть планувати день і час прибуття до пропускного пункту, адже знатимуть, коли настане їх черга перетинати кордон.

Де можна перетнути українсько-польський кордон

Наразі українці найчастіше вирушають до Польщі. На кордоні України з цією країною цілодобово функціонують 8 автомобільних пунктів пропуску. Зокрема: