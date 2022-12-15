У пунктах пропуску затори через снігопад
Останніми днями погода в Україні лютує. Різні області засипає снігом та покриває кригою. Тому ситуація ускладнена й на пунктах пропуску, повідомляє Держприкордонслужба України.
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Так, найдовші черги утворилися на Львівщині та Волині, що на кордоні з Польщею. Натомість пункти пропуску в Закарпатській та Чернівецькій області – не перевантажені.
Через снігопад погіршилась ситуація на пунктах пропуску / Фото ДПСУ
Зазначається, що дорожні служби працюють у посиленому режимі. А працівники прикордонної служби намагаються якнайшвидше оформити пасажирів та транспортні засоби.
В ДПСУ дякують за розуміння та бажають щасливої дороги!
Де можна перетнути українсько-польський кордон
Наразі українці найчастіше вирушають до Польщі. На кордоні України з цією країною цілодобово функціонують 8 автомобільних пунктів пропуску. Зокрема:
- "Устилуг" – пропуск легкових, вантажних автомобілів вагою до 7,5 тонн, пасажирських автобусів у обох напрямках;
- "Ягодин" – пропуск вантажних автомобілів вагою понад 7,5 тонн та пасажирських автобусів у обох напрямках. Тимчасово припинено пропуск легкових авто у обох напрямках;
- "Угринів" – пропуск автомобілів масою до 3,5 тонн в обох напрямках. Пішоходів пропускають лише на виході з України;
- "Рава-Руська" – пропуск легкових та вантажних автомобілів, а ще пасажирських автобусів в обох напрямках. Пішоходів пропускають лише на виході з України;
- "Грушів" – пропуск легкових, вантажних автомобілів масою до 7,5 тонн, пасажирських автобусів в обох напрямках. Пішоходів пропускають лише на виході з України;
- "Краківець" – пропуск легкових та вантажних автомобілів в обох напрямках. Пасажирські автобуси можуть слідувати лише на в’їзд в Україну. Пішоходів пропускають лише на виході з України;
- "Шегині" – пропуск легкових та вантажних автомобілів, пасажирських автобусів в обох напрямках. Це єдиний пункт пропуску на українсько-польському кордоні, через який можна пройти в Україну пішки;
- "Смільниця" – пропуск легкових, вантажних автомобілів масою до 7,5 тонн в обох напрямках. Пішоходів пропускають лише на виході з України.