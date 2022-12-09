єЧерга на кордоні з Польщею

Так, з 12 грудня один із пропускних пунктів можна буде перетнути легше. Мовиться про пункт "Ягодин – Дорогуськ". Там розпочне працювати електронна черга. Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.

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Наразі на кордоні з Польщею зберігається мала пропускна здатність через велику кількість вантажів, які перевозять наземним транспортом. Тому електронна черга упорядкує потік і зменшить час простою вантажівок.

Перевізники зможуть планувати день і час прибуття до пропускного пункту, адже знатимуть, коли настане їх черга перетинати кордон. Це дозволить оптимізувати час, витрачений на перебування в черзі, та зменшити витрати на перевезення товарів.

Зазначається, що користування єЧерга безплатне.

Як працює електронна черга на кордоні

Щоб потрапити в е-чергу, потрібно заздалегідь зареєструватися на сайті www.echerha.gov.ua.

Після реєстрації водій отримає повідомлення про приблизний час перетину польсько-українського кордону.

Перевізники також зможуть дистанційно стежити за просуванням черги на сайті системи або дізнатися необхідну інформацію на гарячій лінії за номером +38 (067) 120 24 20. Система почне працювати вже з понеділка.



12 грудня запрацює Електронна черга перетину кордону / Фото із телеграму Мустафи Найєма

Де ще можна перетнути українсько-польський кордон

Наразі українці найчастіше вирушають до Польщі. На кордоні України з цією країною цілодобово функціонують 8 автомобільних пунктів пропуску. Зокрема: