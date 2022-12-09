єЧерга на кордоні з Польщею
Так, з 12 грудня один із пропускних пунктів можна буде перетнути легше. Мовиться про пункт "Ягодин – Дорогуськ". Там розпочне працювати електронна черга. Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.
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Наразі на кордоні з Польщею зберігається мала пропускна здатність через велику кількість вантажів, які перевозять наземним транспортом. Тому електронна черга упорядкує потік і зменшить час простою вантажівок.
Перевізники зможуть планувати день і час прибуття до пропускного пункту, адже знатимуть, коли настане їх черга перетинати кордон. Це дозволить оптимізувати час, витрачений на перебування в черзі, та зменшити витрати на перевезення товарів.
Зазначається, що користування єЧерга безплатне.
Як працює електронна черга на кордоні
Щоб потрапити в е-чергу, потрібно заздалегідь зареєструватися на сайті www.echerha.gov.ua.
Після реєстрації водій отримає повідомлення про приблизний час перетину польсько-українського кордону.
Перевізники також зможуть дистанційно стежити за просуванням черги на сайті системи або дізнатися необхідну інформацію на гарячій лінії за номером +38 (067) 120 24 20. Система почне працювати вже з понеділка.
12 грудня запрацює Електронна черга перетину кордону / Фото із телеграму Мустафи Найєма
Де ще можна перетнути українсько-польський кордон
Наразі українці найчастіше вирушають до Польщі. На кордоні України з цією країною цілодобово функціонують 8 автомобільних пунктів пропуску. Зокрема:
- "Устилуг" – пропуск легкових, вантажних автомобілів вагою до 7,5 тонн, пасажирських автобусів у обох напрямках;
- "Ягодин" – пропуск вантажних автомобілів вагою понад 7,5 тонн та пасажирських автобусів у обох напрямках. Тимчасово припинено пропуск легкових авто у обох напрямках;
- "Угринів" – пропуск автомобілів масою до 3,5 тонн в обох напрямках. Пішоходів пропускають лише на виході з України;
- "Рава-Руська" – пропуск легкових та вантажних автомобілів, а ще пасажирських автобусів в обох напрямках. Пішоходів пропускають лише на виході з України;
- "Грушів" – пропуск легкових, вантажних автомобілів масою до 7,5 тонн, пасажирських автобусів в обох напрямках. Пішоходів пропускають лише на виході з України;
- "Краківець" – пропуск легкових та вантажних автомобілів в обох напрямках. Пасажирські автобуси можуть слідувати лише на в’їзд в Україну. Пішоходів пропускають лише на виході з України;
- "Шегині" – пропуск легкових та вантажних автомобілів, пасажирських автобусів в обох напрямках. Це єдиний пункт пропуску на українсько-польському кордоні, через який можна пройти в Україну пішки;
- "Смільниця" – пропуск легкових, вантажних автомобілів масою до 7,5 тонн в обох напрямках. Пішоходів пропускають лише на виході з України.