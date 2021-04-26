Вчителям тут оплачують житло і комунальні послуги, – українка про досвід життя у Китаї

Останні кілька років все більше іноземців їдуть до Китаю на заробітки. Найбільше там цінують досвід та знання іммігрантів, за що й готові платити їм великі гроші.

Українка з Дніпра 3,5 роки прожила у Піднебесній, майже не володіючи китайською мовою. Вона веде свою інстаграм-сторінку, де ділиться найпопулярнішими професіями серед іноземців.

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Чому іноземці їдуть у Китай на заробітки

Деяка робота у Китаї не вимагає знань державної мови. Іноземці легко влаштовуються на високооплачувані посади без них.

Вчителі англійської мови

Найпопулярнішою на сьогодні роботою для іноземців у Китаї є навчання дітей та дорослих англійської мови. Працевлаштуватися можна у дитячому садку, розвиваючому центрі або школі.

Зарплата: від 7 тисяч юанів (28 тисяч гривень).

Додатково вчителям оплачують оренду помешкання, а також комунальні послуги.

У Китаї цінують роботу вчителів-іноземців / Фото Unsplash

Танцівниці, діджеї та артисти

У творчих професіях все залежить від талантів іноземців. Працюють зазвичай у ресторанах, розважальних парках та нічних клубах.

Зарплата: від 5 тисяч юанів (20 тисяч гривень).

Моделі

Іноземні моделі у Китаї зазвичай працюють на різноманітних виставках та презентаціях. На вакансії у фотосесії для журналів чи реклами попит доволі великий, тому потрапити туди не так вже й просто.

Зарплата: від 200 юанів на добу (800 гривень).

У Китаї багато іноземних моделей / Фото Unsplash

Спортивні тренери

Навчати спорту іноземці можуть у дитячих садках, школах або профільних спортивних клубах. Щоправда, для такої роботи часто вимогою є бодай розмовний рівень китайської.

Зарплата: від 8 тисяч юанів (32 тисячі гривень).

Спортивним тренерам також часто оплачують житло та комунальні послуги.