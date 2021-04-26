Учителям здесь оплачивают жилье и коммунальные услуги, – украинка об опыте жизни в Китае
Последние несколько лет все больше иностранцев едут в Китай на заработки. Больше всего там ценят опыт и знания иммигрантов, за что и готовы платить им большие деньги.
Источник:Gazeta.ua
Украинка из Днепра 3,5 года прожила в Поднебесной, почти не владея китайским языком. Она ведет свою инстаграм-страницу, где делится самыми популярными профессиями среди иностранцев.
Интересно Работа в Норвегии: на какие вакансии могут претендовать украинцы
Почему иностранцы едут в Китай на заработки
Некоторая работа в Китае не требует знаний государственного языка. Иностранцы легко устраиваются на высокооплачиваемые должности без них.
Учителя английского языка
Самой популярной на сегодня работой для иностранцев в Китае является обучение детей и взрослых английскому языку. Трудоустроиться можно в детском саду, развивающем центре или школе.
Зарплата: от 7 тысяч юаней (28 тысяч гривен).
Дополнительно учителям оплачивают аренду жилья, а также коммунальные услуги.
В Китае ценят работу учителей-иностранцев / Фото Unsplash
Танцовщицы, диджеи и артисты
В творческих профессиях все зависит от талантов иностранцев. Работают обычно в ресторанах, развлекательных парках и ночных клубах.
Зарплата: от 5 тысяч юаней (20 тысяч гривен).
Модели
Иностранные модели в Китае обычно работают на различных выставках и презентациях. На вакансии в фотосессии для журналов или рекламы спрос довольно большой, поэтому попасть туда не так уж и просто.
Зарплата: от 200 юаней в сутки (800 гривен).
В Китае много иностранных моделей / Фото Unsplash
Спортивные тренеры
Учить спорта иностранцы могут в детских садах, школах или профильных спортивных клубах. Правда, для такой работы частым требованием является хотя бы разговорный уровень китайского.
Зарплата: от 8 тысяч юаней (32 тысячи гривен).
Спортивным тренерам также часто оплачивают жилье и коммунальные услуги.
Поделиться новостью