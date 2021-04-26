Последние несколько лет все больше иностранцев едут в Китай на заработки. Больше всего там ценят опыт и знания иммигрантов, за что и готовы платить им большие деньги.

Украинка из Днепра 3,5 года прожила в Поднебесной, почти не владея китайским языком. Она ведет свою инстаграм-страницу, где делится самыми популярными профессиями среди иностранцев.

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Почему иностранцы едут в Китай на заработки

Некоторая работа в Китае не требует знаний государственного языка. Иностранцы легко устраиваются на высокооплачиваемые должности без них.

Учителя английского языка

Самой популярной на сегодня работой для иностранцев в Китае является обучение детей и взрослых английскому языку. Трудоустроиться можно в детском саду, развивающем центре или школе.

Зарплата: от 7 тысяч юаней (28 тысяч гривен).

Дополнительно учителям оплачивают аренду жилья, а также коммунальные услуги.

В Китае ценят работу учителей-иностранцев / Фото Unsplash

Танцовщицы, диджеи и артисты

В творческих профессиях все зависит от талантов иностранцев. Работают обычно в ресторанах, развлекательных парках и ночных клубах.

Зарплата: от 5 тысяч юаней (20 тысяч гривен).

Модели

Иностранные модели в Китае обычно работают на различных выставках и презентациях. На вакансии в фотосессии для журналов или рекламы спрос довольно большой, поэтому попасть туда не так уж и просто.

Зарплата: от 200 юаней в сутки (800 гривен).

В Китае много иностранных моделей / Фото Unsplash

Спортивные тренеры

Учить спорта иностранцы могут в детских садах, школах или профильных спортивных клубах. Правда, для такой работы частым требованием является хотя бы разговорный уровень китайского.

Зарплата: от 8 тысяч юаней (32 тысячи гривен).

Спортивным тренерам также часто оплачивают жилье и коммунальные услуги.