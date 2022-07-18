На яку пенсію в Чехії ви можете розраховувати уже зараз: онлайн-калькулятор

Чеське управління соціального забезпечення (ČSSZ) запустило сервіс Informative dôchodková application. За допомогою цієї програми можна вирахувати свій розмір пенсійних виплат на поточний момент.

Так, кожен авторизований користувач на сайті відомства може дізнатися дату виходу на пенсію та приблизний розмір щомісячних виплат, на які вдалося накопичити впродовж трудового стажу.

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Від чого залежить розмір пенсії в Чехії

Онлайн-калькулятор робить розрахунок майбутніх виплат на основі віку, стажу, зроблених внесків до пенсійного фонду, наявності дітей тощо.

При цьому програма не враховує розміру інфляції, валоризації пенсій, можливих надбавок і не робить прогнозу майбутньої пенсії. Тож калькулятор покаже користувачеві ту пенсію, на яку вдалося заробити на сьогодні.

Як користувати онлайн-калькулятором пенсії в Чехії: відеоінструкція