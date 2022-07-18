Так, кожен авторизований користувач на сайті відомства може дізнатися дату виходу на пенсію та приблизний розмір щомісячних виплат, на які вдалося накопичити впродовж трудового стажу.

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Від чого залежить розмір пенсії в Чехії

Онлайн-калькулятор робить розрахунок майбутніх виплат на основі віку, стажу, зроблених внесків до пенсійного фонду, наявності дітей тощо.

При цьому програма не враховує розміру інфляції, валоризації пенсій, можливих надбавок і не робить прогнозу майбутньої пенсії. Тож калькулятор покаже користувачеві ту пенсію, на яку вдалося заробити на сьогодні.

Як користувати онлайн-калькулятором пенсії в Чехії: відеоінструкція