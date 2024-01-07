Штучний інтелект визначив, яка країна буде найпопулярнішою для подорожей у 2024 році

Одразу чотири регіони Італії потрапили в першу десятку прогнозовано найпопулярніших туристичних напрямків на наступний рік. Таке передбачення щодо подорожей створив штучний інтелект.

Італія впевнено отримує статус найпопулярнішої країни для подорожей у наступному році. Принаймні, за версією ШІ. Які напрямки будуть найпривабливішими у 2024-му – дізнаєтеся далі.

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ШІ зробив прогноз для туристів

Список найпопулярніших країн склали аналітики компанії Mabrian. Вони за допомогою штучного інтелекту дослідили розмови про подорожі в соціальних мережах у період з січня по жовтень 2023 року.

Під час дослідження було проаналізовано понад 380 мільйонів згадок про туризм, щоб визначити, яку мотивацію мають мандрівники. Популярність нестандартних подорожей, таких як активний туризм, дослідження природи та гастротуризм, зросла на 8% з 2019 року. Але культурний туризм досі залишається основною мотивацією для мандрівників, які відвідують Європу.

Щоб з'ясувати, які країни будуть найпопулярнішими у 2024 році, експерти з Mabrian проаналізували напрямки з найбільшим попитом на незвичні заходи та сталим інтересом до культурного туризму. Також дослідники звернули увагу на міжнародне повітряне сполучення та доступність авіаперельотів до тих чи інших популярних країн.

Італія – номер один

Італія очолила список зі своїми чотирма потенційно популярними регіонами для туристів. Італійський П'ємонт на півночі країни посів перше місце завдяки ідеальному поєднанню культури, природи та гастрономії.

Щорічний ярмарок білих трюфелів в Альбі, виноградники Ланге та схили гірськолижного курорту Віа Латтеа можуть зацікавити багатьох мандрівників у 2024 році. А міжнародний аеропорт Турина дозволяє легко дістатися до регіону П'ємонт з усіх куточків світу.

Серед інших італійських регіонів до ТОП-10 найпопулярніших туристичних місць потрапили Кампанія, Ломбардія та Емілія-Романья. Тому Італія однозначно є лідером серед потенційних напрямків для подорожі в Європу.

Італійський П'ємонт приваблює мандрівників природою та виноградниками / Фото Unsplash

Які ще європейські країни приваблюють мандрівників у 2024 році

Французький регіон Нова Аквітанія посідає друге місце у списку найпопулярніших напрямків для наступного року. Тут туристів найбільше цікавить вино, їжа і природа. Цей південно-західний регіон, відомий своїми устрицями та виноградниками Бордо, також ідеально підходить для прогулянок пішки та гірських схилів у Піренеях.

На третьому місці за свій баланс між культурою та природою опинилась Східна Англія. До визначних пам'яток регіону (а це найкращі музеї Кембриджа та спокійні річки Норфолк-Бродс) легко дістатися з Лондона та інших міжнародних аеропортів.

Східна Англія також в планах туристів на наступний рік / Фото Pexels

Четверте місце у списку найпопулярніших перспективних напрямків на 2024 рік посіла французька Окситанія. На регіональному потязі liO відвідувачі можуть відкрити для себе фруктові сади, пішохідні маршрути в Ле-Пюї-ан-Веле і Лангедокський канал, внесений до списку ЮНЕСКО. У регіоні також розташовані кілька великих міст, такі як Монпельє і Тулуза.