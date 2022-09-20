Німеччина переповнена: в яких умовах українські біженці проведуть зиму в країні

Втім, 16 земель країни вже настільки переповнені, що не справляються, оскільки місць для нових немає. Тому ті українці, які приїдуть зимувати, будуть змушені жити у спортзалах та притулках.

Читайте також Голова Єврокомісії розповіла, скільки українців повернулися з країн ЄС додому

За словами голови об'єднання округів Райнхарда Заґера, багато округів Німеччини вже досягли межі своїх можливостей і більше не можуть прийняти біженців з України. Крім того, через дуже великий наплив українців на навантаження скаржаться школи, дитсадки та медичні заклади.

Німецькі міста починають "відчувати тиск", бо прохачі прихистку та біженці сплять на розкладачках у спортзалах. Так, влада Німеччини очікує з початком зими прибуття ще певної кількості біженців з України.

Деякі з українських біженців, які знайшли прихисток в Німеччині, можливо, не зможуть залишитися в приватному житлі і будуть змушені переїхати в державне житло або тимчасові притулки,

– заявив мер Мюнстера і президент Асоціації міст Маркус Леве.

Він додав, що взимку деяким німецьким містам доведеться розміщувати біженців у готелях, спортзалах та інших приміщеннях. Оскільки 16 земель Німеччини оголосили, що більше не можуть приймати біженців.

За даними місцевих ЗМІ, проблема з розміщенням біженців останнім часом виникла внаслідок зростальної нелегальної міграції на чесько-німецькому кордоні.

, Агентство ООН у справах біженців повідомило, що з початку війни Німеччина прийняла до країни понад мільйон біженців.