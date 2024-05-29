"Рай Диявола" на висоті 5 кілометрів: яке життя у найвисокогірнішому місті Землі

Хоча мальовничі гірські містечка є популярним туристичним напрямком, досвід перебування в комфортабельному готелі в Карпатах суттєво відрізняється від проживання у високогірному шахтарському містечку протягом тривалого періоду часу. Зараз йтиме мова про селище Ла-Ринконада.

Близько 80 мільйонів людей живуть на висоті понад 2 500 метрів над рівнем моря, більшість з них – у Південній Америці, Центральній Азії та Східній Африці. Серед цих високогірних громад є одне місто, яке вирізняється з-поміж інших. Розташоване воно в перуанських Андах і відоме як "диявольський рай".

Читайте також Мешканці популярного курорту відгородилися від туристів ланцюгами

Як живуть люди у Ла-Ринконаді?

Його 30 000 жителів живуть на висоті від 5 000 метрів до 5 300 метрів над рівнем моря, що робить його найвищим постійним поселенням на Землі. 60 років тому це місто виникло, як поселення шахтарів біля золотодобувної шахти.

Життя в Ла-Ринконада надзвичайно складне. Немає водопроводу, каналізації та сміттєзвалища. Їжа імпортується з нижчих районів, а електрика в місті була проведена лише у 2000-х роках,

– йдеться у повідомленні.

У таких високогірних районах, як Ла-Ринконада, у людей, які не є мешканцями цих регіонів, може почастішати дихання і серцебиття. Знижений рівень кисню на великих висотах призводить до зниження атмосферного тиску, що змушує легені та серце працювати інтенсивніше, щоб забезпечити тканини організму киснем.



Ла-Ринконада – справді велике місто, а не просто хутір в горах / Кадр з відео

Люди можуть відчувати стан, відомий як гостра гірська хвороба, коли вони перебувають на великій висоті зі зниженим рівнем кисню. Симптомами цього стану можуть бути головний біль, втома, нудота і втрата апетиту. На щастя, організм зазвичай адаптується до цих умов протягом тижня-двох.

У Ла-Ринконаді мешканці виявили ознаки адаптації до низькокисневого середовища:

збільшилася життєва місткість легенів,

концентрація гемоглобіну в крові.

Ця адаптація дозволяє крові переносити більше кисню, але також створює ризик надмірної кількості еритроцитів, що призводить до хронічної гірської хвороби. Такі симптоми, як хронічні головні болі та задишка, поширені серед населення, від них страждає кожен четвертий мешканець міста.



Так виглядає місто з сусідньої гори / Кадр з відео

До слова, в Італії відкрилася нова стежка в Доломітових Альпах – на сім днів. Маршрут включає 170 кілометрів і проходить через кілька італійських сіл, де можна зупинитися на ніч (зараз є близько 50 варіантів розміщення).