Як живе українська діаспора в Ірландії: історії, що надихають

"Смарагдовий острів", як називають Ірландію, зараз є домівкою для близько п'яти тисяч українців. Громада зростає, бо дедалі більше працівників українського IT-сектору переїжджають на роботу до Дубліна, де розмістили свої офіси такі гіганти як Google, Facebook та інші. Втім, серед українців в Ірландії можна зустріти не лише програмістів.

З 2008 року у країні діє Асоціація українців в Ірландії. Саме на початку XXI століття багато українців їхали туди, щоб працювати на будівництві, м'ясокомбінатах та фермах. Деякі заробітчани вирішили не повертатися до дому і реалізовувати себе на чужині. Пропонуємо дізнатися, чим займаються українці в Ірландії зараз.

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Відкрив кав'ярню

Серед людей, які успішно знайшли своє покликання в іншій країні – Руслан Мочарський. Спочатку чоловік емігрував до Лондона у 2000 році. Туди ж переїхала його майбутня дружина Вікторія. Руслану було 22 роки й він майже не знав англійської. Мову вивчав на місці. Згодом сусідня Ірландія зацікавила молоду родину, зокрема через можливість отримати громадянство після 5 років легального проживання. Також Ірландія мала закон: якщо дитина народжується в країні, то батькам дають резидентство як опікунам. У 2002 році у пари в Ірландії народилася донька Христина.

Руслан розповів, що спочатку працював на п'ятьох роботах. Мив посуд у ресторанах і прибирав нічні клуби. Іноді працював з 4 ранку до 12 ночі. Та згодом чоловіка спіткала удача. Коли він був баристою, то зустрів фаната кави, амбіційного ірландця Стівена Моррісона. Той був на різних змаганнях з приготування кави й підштовхнув Руслана взяти участь. Так, у 2006 році українець посів третє місце в Ірландії у конкурсі з приготування кави. Відтоді його почали помічати різні компанії. Одна з них запропонувала відкрити кав'ярню за їхньою франшизою, інша – стати тренером зі смаження кави з зарплатнею 30 тисяч євро на рік. Українець обрав власну справу.

У 2009 році Руслан разом з партнером, теж українцем, Анатолієм Кириченком відкрили власну кав'ярню Art of Coffee. Дружина Руслана Вікторія, викладачка фортепіано за освітою, в Ірландії вивчилася на бухгалтера і взяла на себе всю роботу з документацією. Зараз мережа налічує вже 14 кав'ярень.

Руслан дуже задоволений умовами бізнесу в Ірландії. Зазначає, що жодного разу від нього не вимагали хабарів, а держава всіляко підтримує підприємців, зокрема і в час пандемії.

Руслан Мочарський / Фото BBC News Україна

Заснував транспортну компанію та створив інформаційний портал

Як і для Руслана Мочарського, для уродженця Тернополя Михайла Баскіна шлях до Ірландії почався у Лондоні, куди він поїхав 1998 року. Він теж потрапив в Ірландію у 2000 році.

Зараз чоловік має власну транспортну компанію, яка займається перевезенням меблів і паралельно працює на компанію з доставлення UPS. Зазначає, що працювати водієві в Ірландії зручно, особливо у порівнянні з Україною.

З мінусів житті в Ірландії називає лише місцеву медицину. Адже чекати прийому в спеціалізованих лікарів тут, за його словами, можна місяцями.

Навесні 2014 року Михайло заснував інформаційний портал "Ірландська хата", який наразі має понад 2000 підписників у Facebook, бо зрозумів, що для українців Ірландії немає сторінки, яка могла б розповісти про якісь події в Ірландії.

Михайла Баскін / Фото BBC News Україна

Займається бізнес-аналізом в консалтинговій компанії

Юлія Лайтінен переїхала до Ірландії у 2010 році з особистих причин: тут жив її чоловік, громадянин Фінляндії.

Жінка прибула до Ірландії в розпал економічної кризи й не мала необхідного досвіду, тож знайти роботу було нелегко. Кілька тижнів вона працювала безплатно, щоб отримати досвід роботи в Ірландії. Врешті-решт знайшла роботу з маленькою зарплатою у 18 тисяч євро на рік, на яку не хотіли йти ірландці, у стартапі з продажу та популяризації електронних книг.

Пізніше Юлія отримала два дипломи в ірландських вишах: з бізнес-процесів в IT-системах в Національному університеті Ірландії у місті Корк та з комп'ютерних наук у коледжі Гріфіта у Дубліні.

Останні кілька років вона працює бізнес-аналітиком в консалтинговій компанії, послугами якої користуються інвестбанки та страхові компанії.

Тут спокійне та стабільне життя, чудова природа, океан, гори та ліси. В моєму секторі все перспективно та стабільно з роботою,

– каже Юлія Лайтінен.

Юлія Лайтінен / Фото BBC News Україна

Працюють у сфері ІТ

Новий тренд для української міграції в Ірландію – це переїзд на роботу до технологічних компаній. Саме так до Дубліна у 2018-2019 роках переїхали Артем та Ганна Ігнатьєви. Артем отримав запрошення від компанії Zendesk, а Ганна – від Facebook. Вибором країни пара задоволена.

Я думаю, що нам пощастило з компаніями й житлом,

– говорить Артем Ігнатьєв.

Артем та Ганна Ігнатьєви / Фото BBC News Україна

В технологічному секторі Ірландії працює й одеситка Марина Легановська. Її шлях почався зі стажування у київському офісі Google, куди вона прийшла ще студенткою Інституту міжнародних відносин КНУ імені Шевченка. Після закінчення стажування вона влаштувалася на роботу в офіс Google у Вроцлаві. А після року роботи у Польщі дівчина виграла конкурс на вакансію в Дубліні. Зараз вона обіймає посаду консультанта фінансових компаній зі Східної Європи.

Марина вважає, що для освіченої молоді Ірландія дарує чудові кар'єрні можливості. Проте, відзначає і недоліки життя в країні: високі ціни на житло, підліткова злочинність і велика кілька безхатченків.

Марина Легановська / Фото BBC News Україна