В сусідній країні біженці з України мають право продовжити навчання їхніх дітей у місцевих школах. Незнання дитиною польської мови не є перепоною для прийняття до школи, запевняють у Польщі.

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Як записати дитину до школи в Польщі

Для запису в польську школу знадобляться документи з попереднього місця навчання, тобто атестат, довідки тощо. Зрозуміло, що в умовах війни не всі українці мали змогу взяти ці документи з собою. Не страшно, якщо таких немає. У такому разі потрібно буде написати заяву про загальну кількість закінчених років навчання із зазначенням школи, в якій навчалася дитина.

Далі батьки дитини мають зв'язатися з обраною ними польською школою та подати заяву про прийняття до школи. Рішення приймає директор. Все залежатиме від наявності вільних місць. Якщо місць у класі немає, треба зв'язатися з управлінням гміни проживання та попросити працівників вказати школу, до якої дитина зможе ходити. Можливо, доведеться долати більший маршрут до навчального закладу, ніж батьки запланували спочатку.

Навчання у польських державних школах безплатне. Так само безкоштовними є уроки польської мови для тих, хто нею не володіє.

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