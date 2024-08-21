Ліззі відвідала вже понад 40 країн світу. Найчастіше вона подорожує з чоловіком, однак іноді займається й соло-туризмом. Мандрівниця зауважує, що не уявляє свого життя без нових горизонтів. А, щоб дозволити собі більше мандрівок, вона заощаджує на готелях або орендованих квартирах.

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Як Ліззі примудряється не платити за помешкання

Вже упродовж багатьох років для мандрівок Ліззі використовує платформу обміну помешканням HomeExchange. Люди, які там зареєструвалися, можуть приймати відвідувачів та при цьому заробляти бали й витрачати їх на власні мандрівки. Це дозволило Ліззі побачити чимало світу: від Барселони до Мельбурна. Загалом вона вже заощадила 65 тисяч доларів.



Завдяки одному лайфхаку Ліззі відкрила для себе світ / Cover Images

Наразі Ліззі та її чоловік мешкають у Сінгапурі. Туди подружжя переїхало з Лондона. Тому метою їхніх подорожей наразі є відкрити для себе Азію та Австралію.

Я здійснила майже 50 поїздок — від коротких вихідних до двох тижнів на Балі, де у нас була прекрасна вілла з двома спальнями, приватним басейном та економкою, яка щодня готувала сніданок,

– розповіла Ліззі.

Окрім того, вона наголосила, що мешкати у місцевих – набагато цікавіше, аніж просто зупинятися у готелях. Так можна познайомитися з чудовими людьми та навіть знайти нових друзів.