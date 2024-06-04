Якщо немає права на тимчасовий захист: як залишитися у Чехії в такому випадку

Українці, які не мають права на тимчасовий захист у Чеській Республіці, тепер мають можливість подати заяву на отримання візи толерантності. Ця віза дозволить їм продовжити своє перебування в країні на більш тривалий період часу.

Як залишитися у Чехії, якщо немає права на захист

Українці, які не мають права на тимчасовий захист у Чеській Республіці і не можуть повернутися в Україну або іншу країну, тепер мають можливість отримати візу толерантності.

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Ця віза дозволяє перебувати на території Чехії понад 90 днів і є особливо вигідною для тих, хто не відповідає вимогам для отримання захисту за довгостроковою візою в іншій країні ЄС.

Як повідомляє чеське МВС, отримати візу толерантності можна у відділенні OAMP (Департамент надання притулку і міграційної політики МВС Чехії). Подавати документи треба особисто. Із заявою треба подати:

заздалегідь заповнену анкету;

документ про наявність житла: письмове підтвердження чи договір оренди;

гербову марку на суму 300 крон за прийняття заявки (придбати можна тільки у відділеннях Чеської пошти);

фотографію паспортного розміру (45х35 міліметрів);

закордонний паспорт (за наявності);

документи, які підтверджують наявність перешкоди, яка не дозволяє виїхати з території Чеської Республіки. Цей документ можна замінити афідевітом (свідченням під присягою) – наприклад, написати, що причиною є російське вторгнення в Україну.

Законний термін для оформлення рішення заяви становить 30 днів. Повідомлення про результат рішення особа отримає поштою. Якщо людина не виконає одну з наведених вище вимог або не сплатить адміністративний збір, то такий запит буде вважатися неприйнятим і буде повернений.

Чим така віза відрізняється від тимчасового захисту?

Віза толерантності відрізняється від тимчасового захисту. Тому ті, хто отримає таку візу, не мають права на державне медичне страхування, не можуть подати заяву на гуманітарну допомогу, не отримують вільного доступу до ринку праці (треба звертатися за дозволом на роботу).

Як зазначається на сайті МВС, віза з метою толерантності, видана у зв'язку зі збройним конфліктом в Україні, не втрачає чинності при виїзді з території Чехії.

До слова, Чехія вирішила змінити правила надання гуманітарного помешкання. Це станеться вже з 1 вересня 2024 року.