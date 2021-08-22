Як виглядатимуть нові вагони у варшавському метро: свіжі фото

Нові потяги Varsovia від Skoda скоро появляться у варшавському метро. Жителям обіцяють 230 сидячих місць, інформаційні екрани та сучасні рішення для пасажирів.

Адміністрація міста поінформувала, що виробництво нових потягів вже перейшло на наступний етап. Зараз займаються дообладнанням потягів зсередини.

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Як виглядатимуть нові вагони варшавського метро

За словами мерії, естетичний і функціональний простір дозволить пересуватися в дуже комфортних умовах.

Інтер'єр буде просторим і функціональним: інформаційні екрани, 230 сидячих місць, рішення для людей з інвалідністю... І все це можливо завдяки дофінансування з боку ЄС,

– зазначив мер Варшави Рафал Тшасковскій.

Головна перевага нових потягів – зручна проєктація. Так, у вагонах будуть спеціальні зони для далеких поїздок. Також будуть створені місця для поїздок на короткі дистанції, розраховані на постійну зміну пасажирів. Продумані й інклюзивні зони та висувні пандуси. І навіть – місця для велосипедів і для людей з великим багажем.

У вагонах буде багато поручнів. Один потяг зможе перевозити 1500 пасажирів одночасно. Площа, відведена для стоячих пасажирів, складе понад 181 квадратний метр.

У вагонах будуть скляні перегородки, що відокремлять стоячих пасажирів від сидячих, контрастні поручні на зручній висоті, світлове і звукове сповіщення про закриття дверей.

Також всередині вагонів буде вестися відеоспостереження, а пасажири зможуть повідомити машиніста про проблему через спеціальні пристрої, наявні в кожному вагоні.

Перший такий потяг мав появитися у Варшаві вже у вересні. Та виробник не вклався у терміни контракту, тому поставку перенесли на кінець року.

У Варшавському метро будуть нові потяги / Фото UM Warszawa

У Варшавському метро будуть нові потяги / Фото UM Warszawa

У Варшавському метро будуть нові потяги / Фото UM Warszawa