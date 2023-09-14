Треба робити це щоразу після перетину кордону: як відновити статус UKR у Польщі

Українські біженці, які проживають у Польщі, тепер зобов'язані дотримуватися вимоги щодо необхідності відновлення статусу тимчасового захисту, коли вони залишають країну. Зокрема, мовиться про короткочасні візити в Україну.

Що треба зробити, щоб поновити статус UKR у Польщі – дізнайтеся далі!

Читайте також Чому українські біженці їдуть з Польщі до Німеччини – свіже дослідження Поновлювати статус треба щоразу після перетину Майже 1 мільйон українських біженців у Польщі отримали тимчасовий захист через видачу ідентифікаційного номера PESEL із позначкою UKR. Ця значна кількість біженців тепер має доступ до різноманітних пільг, зокрема допомогу на дітей та безплатні медичні послуги в державних установах. Згідно з останніми правилами, втрата статусу UKR буде примусово виконана, якщо особа залишається відсутньою в Польщі протягом періоду, що перевищує 30 днів. Прикордонна служба ретельно реєструє виїзд таких осіб і згодом повідомляє Управління соціального страхування (ZUS), що призводить до скасування будь-яких поточних платежів. Припинення виплати допомоги на дітей у розмірі 500 злотих на місяць (еквівалент приблизно 4 233 гривень) є суттєвим показником для біженців, який сповіщає їх про втрату статусу тимчасового захисту. Водночас українці у Польщі стали масово скаржитися на ануляцію їхнього статусу UKR навіть за умови нетривалого виїзду до України чи до іншої країни. Кожного разу після повернення до Польщі українським біженцям треба поновлювати статус тимчасового захисту.

Відразу після виїзду з Польщі навіть на один день в українців блокують виплати, тому щоразу після повернення треба виконати низку важливих формальностей.

Що зробити, аби не втратити статус?

З метою захисту свого статусу в Україні українські біженці тепер мають декларувати мету в’їзду як евакуацію через військові дії, що тривають в Україні, і пред'являти електронний документ diia.pl після кожного прибуття до Польщі. Ця важлива процедура застосовується незалежно від тривалості їхнього перебування в Україні. Отже, статус UKR буде негайно відновлено за допомогою автоматизованого процесу.

Що треба знати про втрату статусу UKR у Польщі / Фото з фейсбуку zahidnuy.kordon​

Прикордонна служба запровадила нову політику щодо точної реєстрації мети в'їзду для іноземців. Згідно з цією системою, якщо іноземець прямо не заявляє про свій намір шукати притулку від війни, його в'їзд класифікується як звичайний перетин кордону, наприклад, з туристичною метою.

Як відновити статус UKR?

Щоб зберегти свій український статус, особи, які не виконали всі необхідні формальності при в'їзді до Польщі, тепер повинні будуть звернутися до начальника прикордонної служби на відповідному пункті пропуску, через який вони повернулися з України.

На адресу електронної пошти підрозділу слід надіслати листа з проханням змінити дані в журналі прикордонної служби та відновити законність перебування. Перелік електронних адрес доступний на сайті Прикордонної служби.

Після цього слід звернутися до ZUS (на гарячу лінію чи у будь-яке відділенні) та повідомити, що на прикордонний пункт пропуску був надісланий такий лист.