Надо делать это каждый раз после пересечения границы: как восстановить статус UKR в Польше

Украинские беженцы, проживающие в Польше, теперь обязаны придерживаться требования о необходимости восстановления статуса временной защиты, когда они покидают страну. В частности, говорится о кратковременных визитах в Украину.

Что нужно сделать, чтобы обновить статус UKR в Польше – узнайте дальше!

Читайте также Почему украинские беженцы едут из Польши в Германию – свежее исследование Обновлять статус нужно каждый раз после пересечения Около 1 миллиона украинских беженцев в Польше получили временную защиту из-за выдачи идентификационного номера PESEL с отметкой UKR. Это значительное количество беженцев теперь имеет доступ к различным льготам, в частности, помощь на детей и бесплатные медицинские услуги в государственных учреждениях. Согласно последним правилам, потеря статуса UKR будет принудительно исполнена, если лицо остается отсутствующим в Польше в течение периода, превышающего 30 дней. Пограничная служба тщательно регистрирует выезд таких лиц и впоследствии уведомляет Управление социального страхования (ZUS), что приводит к отмене любых текущих платежей. Прекращение выплаты пособия на детей в размере 500 злотых в месяц (эквивалент примерно 4 233 гривен) является существенным показателем для беженцев, извещающим их о потере статуса временной защиты. В то же время украинцы в Польше стали массово жаловаться на аннуляцию их статуса UKR даже при непродолжительном выезде в Украину или в другую страну. Каждый раз после возвращения в Польшу украинским беженцам нужно возобновлять статус временной защиты.

Сразу после выезда из Польши даже на один день у украинцев блокируют выплаты, поэтому каждый раз после возвращения нужно выполнить ряд важных формальностей.

Что сделать, чтобы не потерять статус?

С целью защиты своего статуса в Украине украинские беженцы теперь должны декларировать цель въезда как эвакуацию из-за продолжающихся в Украине военных действий и предъявлять электронный документ diia.pl после каждого прибытия в Польшу. Эта важная процедура применяется независимо от их продолжительности пребывания в Украине. Следовательно, статус UKR будет немедленно восстановлен с помощью автоматизированного процесса.

Что нужно знать о потере статуса UKR в Польше / Фото из фейсбука zahidnuy.kordon

Пограничная служба ввела новую политику по точной регистрации цели въезда для иностранцев. Согласно этой системе, если иностранец прямо не заявляет о своем намерении искать убежища от войны, его въезд классифицируется как обычное пересечение границы, например, в туристических целях.

Как восстановить статус UKR?

Чтобы сохранить свой украинский статус лица, которые не выполнили все необходимые формальности при въезде в Польшу, теперь должны будут обратиться к начальнику пограничной службы на соответствующем пункте пропуска, через который они вернулись из Украины.

В адрес электронной почты подразделения следует отправить письмо с просьбой изменить данные в журнале пограничной службы и восстановить законность пребывания. Список электронных адресов доступен на сайте Пограничная служба.

После этого следует обратиться в ZUS (на горячую линию или в любое отделение) и сообщить, что на пограничный пункт пропуска было отправлено такое письмо.