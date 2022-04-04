Так, деякі польські банки спростили для українців процеси відкриття рахунків. Тепер відкрити рахунок можна навіть без закордонного біометричного паспорта.
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РКО Bank Polski
У цьому банку для нових клієнтів з України відкривають спеціальні рахунки на підставі внутрішнього паспорта, ID-картки, тимчасового посвідчення особи, виданого посольством України в Польщі, ідентифікаційного номера PESEL або карти поляка. Оплата за користування рахунками не стягуватиметься протягом 12 місяців. При цьому не обов'язково зазначати адресу проживання чи номер телефону.
Alior
Для відкриття рахунку в банку Alior приймають український паспорт, карту побиту або тимчасове посвідчення особи іноземця. Комісію за обслуговування рахунку з громадян України також не стягуватимуть впродовж року.
ING Bank
У цьому банку українські громадяни можуть відкрити рахунок з біометричним або небіометричним закордонним паспортом, ID-карткою чи на підставі іншого документу із фотографією, що ідентифікує особу та є виданим установами Польщі або дипломатичним представництвом України. Також потрібно показати ідентифікаційний код платника податків та підтвердження прибуття до Польщі після 24 лютого 2022 року і написати заяву із зазначеною адресою проживання в Польщі (навіть якщо це пункт розміщення біженців чи адреса знайомих, у яких людина тимчасово зупинилася). Комісії за користування рахунком також немає.
Credit Agricol Bank Polska
Українцям, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року, для відкриття рахунку у цій фінансовій установі потрібно мати закордонний паспорт чи ID-картку, карту побиту чи тимчасове посвідчення особи іноземця.
Santander Bank Polska
Щоб відкрити рахунок Santander Bank Polska, потрібно мати один з таких документів:
- закордонний паспорт;
- ID-карту громадянина України;
- візу типу С або D Шенгенської зони;
- карту побиту з дозволом на тимчасове чи постійне проживання;
- посвідка на проживання довгострокового резидента ЄС;
- посвідка на проживання іншої держави Шенгенської зони;
- тимчасове посвідчення особи іноземця.
У нових клієнтів з України банк не вимагатиме підтвердження адреси проживання та факту отримання доходу в Польщі.