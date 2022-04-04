Так, деякі польські банки спростили для українців процеси відкриття рахунків. Тепер відкрити рахунок можна навіть без закордонного біометричного паспорта.

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РКО Bank Polski

У цьому банку для нових клієнтів з України відкривають спеціальні рахунки на підставі внутрішнього паспорта, ID-картки, тимчасового посвідчення особи, виданого посольством України в Польщі, ідентифікаційного номера PESEL або карти поляка. Оплата за користування рахунками не стягуватиметься протягом 12 місяців. При цьому не обов'язково зазначати адресу проживання чи номер телефону.

Alior

Для відкриття рахунку в банку Alior приймають український паспорт, карту побиту або тимчасове посвідчення особи іноземця. Комісію за обслуговування рахунку з громадян України також не стягуватимуть впродовж року.

ING Bank

У цьому банку українські громадяни можуть відкрити рахунок з біометричним або небіометричним закордонним паспортом, ID-карткою чи на підставі іншого документу із фотографією, що ідентифікує особу та є виданим установами Польщі або дипломатичним представництвом України. Також потрібно показати ідентифікаційний код платника податків та підтвердження прибуття до Польщі після 24 лютого 2022 року і написати заяву із зазначеною адресою проживання в Польщі (навіть якщо це пункт розміщення біженців чи адреса знайомих, у яких людина тимчасово зупинилася). Комісії за користування рахунком також немає.

Credit Agricol Bank Polska

Українцям, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року, для відкриття рахунку у цій фінансовій установі потрібно мати закордонний паспорт чи ID-картку, карту побиту чи тимчасове посвідчення особи іноземця.

Santander Bank Polska

Щоб відкрити рахунок Santander Bank Polska, потрібно мати один з таких документів:

закордонний паспорт;

ID-карту громадянина України;

візу типу С або D Шенгенської зони;

карту побиту з дозволом на тимчасове чи постійне проживання;

посвідка на проживання довгострокового резидента ЄС;

посвідка на проживання іншої держави Шенгенської зони;

тимчасове посвідчення особи іноземця.

У нових клієнтів з України банк не вимагатиме підтвердження адреси проживання та факту отримання доходу в Польщі.