Як відкрити базовий рахунок в німецькому банку

Якщо ви перебуваєте в Німеччині та плануєте залишатися в країні тривалий час, вам може знадобитися банківський рахунок. Підказуємо, як його відкрити та за яких сценаріїв можна використовувати.

На Basiskonto у Німеччині — базовий рахунок — має право кожен, хто проживає в країні. Він може бути тільки один. Якщо у вас вже є один акаунт, то відкрити додатковий, навіть в іншому банку, не можна. Спочатку доведеться видалити попередній обліковий запис — потім подаватися на новий.

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Для чого вам може знадобитися Basiskonto у Німеччині

Функціонал базового акаунта дозволяє знімати готівку або, навпаки, готівкою поповняти свій картковий рахунок.

Карткою можна розраховуватися.

На відкритий рахунок може нараховуватися зарплата чи соціальна допомога.

Basiskonto використовують для переказів та зберігання коштів.

З наявного рахунку можна сплачувати за оренду житла, комунальні послуги тощо.

Як відкрити Basiskonto

Для цього можна або навідатися у відділення банку, або заповнити форму онлайн. Документ можна видрукувати зі сайту банку або ж отримати у відділенні.

З документів вам знадобиться:

Паспорт чи посвідчення особи.

Якщо ви оформились як біженець, буде достатньо того документа, що вам видали в реєстраційному центрі.

Здебільшого дозвіл на відкриття базового рахунку надається через 10 днів після звернення.

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