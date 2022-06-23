Як відкрити базовий рахунок в німецькому банку

23 червня 2022 , 21:45
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Джерело:

інстаграм TransferGo Ukraine

Якщо ви перебуваєте в Німеччині та плануєте залишатися в країні тривалий час, вам може знадобитися банківський рахунок. Підказуємо, як його відкрити та за яких сценаріїв можна використовувати.

На Basiskonto у Німеччині — базовий рахунок — має право кожен, хто проживає в країні. Він може бути тільки один. Якщо у вас вже є один акаунт, то відкрити додатковий, навіть в іншому банку, не можна. Спочатку доведеться видалити попередній обліковий запис — потім подаватися на новий.

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Для чого вам може знадобитися Basiskonto у Німеччині

  • Функціонал базового акаунта дозволяє знімати готівку або, навпаки, готівкою поповняти свій картковий рахунок.
  • Карткою можна розраховуватися.
  • На відкритий рахунок може нараховуватися зарплата чи соціальна допомога.
  • Basiskonto використовують для переказів та зберігання коштів.
  • З наявного рахунку можна сплачувати за оренду житла, комунальні послуги тощо.

Як відкрити Basiskonto

Для цього можна або навідатися у відділення банку, або заповнити форму онлайн. Документ можна видрукувати зі сайту банку або ж отримати у відділенні.

З документів вам знадобиться:

  • Паспорт чи посвідчення особи.
  • Якщо ви оформились як біженець, буде достатньо того документа, що вам видали в реєстраційному центрі.

Здебільшого дозвіл на відкриття базового рахунку надається через 10 днів після звернення.

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Автор: Назарій Сорока