Тож ми підготували корисну інформацію для українських батьків, які зупинилися з дітьми у Кракові. Йдеться про короткий гайд, як віддати свою малечу до місцевого дитячого садка.

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Що варто знати про польські дитсадки

Żłobek — ясла для діток від 5 – 6 місяців до 2,5 років.

Przedszkole — заклад для дітей від 2,5 років до 6 років.

У державних садках — przedszkole publiczne або przedszkole państwowe — перші 5 годин, тобто з 8 години ранку й до 13 години, дитина може перебувати безплатно. Кожна наступна година перебування коштує 1 злотий + оплата харчування.

У приватних — przedszkole prywatne або przedszkole niepubliczne — оплачується весь час перебування дитини. Вартість становить приблизно 600 – 1100 злотих. Додатково також потрібно платити за харчування.

Як записати дитину до дитячого садка

Для початку оберіть ті, які найкраще вам підходять за локацією. Зателефонуйте до них або напишіть електронного листа, аби дізнатися чи є вільне місце в обраному вами садочку. Якщо місце таки є, тоді вам треба заповнити заявку – онлайн або безпосередньо у закладі.

Які дані потрібно вказати:

ім’я та прізвище дитини

номер PESEL

адреса проживання і дані батьків або опікуна — ім’я та прізвище, телефон та електронну пошту.

Повідомлення про зарахування надійде вам на електронну пошту. Якщо дитину прийняли, треба підписати договір із садочком.

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