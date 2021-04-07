Як купити квартиру в іпотеку в Польщі: головні питання

Іпотека є зручним механізмом для придбання житла у Польщі. Однак, якщо нерухомість купує іммігрант, слід знати кілька важливих моментів. Розповідаємо, які банки пропонують іпотеку іноземцям та які існують умови кредитування.

Кількість трудових мігрантів, які бажають залишитися в Польщі та придбати у цій країні власне житло, щороку збільшується. Тому банки створюють спеціальні пропозиції для іноземців. Валюта кредиту завжди відповідає валюті заробітку позичальника.

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Які банки надають іпотеку українцям

Поки не всі фінансові установи Польщі готові давати кредити вихідцям з України. Для прикладу, Eurobank подібних послуг не надає.

Серед банків, де українці можуть скористатися послугою отримання іпотеки, найбільш відомими є такі:

Alior Bank

BPS банк

BGŻ BNP Paribas

Credit Agricole

ING Bank Śląski

Міленіум Банк

Pekao

PKO BP

Умови отримання кредиту

Більші шанси отримати іпотеку на житло мають власники карти сталого побиту побуту та карти довгострокових резидентів ЄС. Ті, у кого є лише карта годин побиту, рідко отримують згоду банків на оформлення кредиту.

Крім того, особа повинна бути резидентом Польщі, мати постійний дохід та сплачувати податки та збори у повному обсязі. Від рівня підтвердженого доходу буде залежати максимальна сума іпотеки. Підозріла фінансова історія може завадити отриманню кредиту. До уваги беруть все, навіть зміну місця роботи, якщо така була найближчим часом.

PESEL і прописку (meldunek) теж потрібно мати з собою. Особа також повинна бути застрахованою.

Іпотечний калькулятор

Кредитні установи, як правило, мають онлайн-калькулятори розрахунку іпотеки. Якщо ввести свої дані, то можна отримати результати максимальної суми, яку може запропонувати банк, і перелік потенційних виплат.

Онлайн-калькулятори популярних польських банків, які пропонують іпотеки українцям:

Слід звернути увагу, що іпотека в Польщі передбачає певні обмеження на право використовувати об'єкт кредитування.

Польські банки мають онлайн-калькулятори / Фото Pexels