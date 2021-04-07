Ипотека является удобным механизмом для приобретения жилья в Польше. Однако, если недвижимость покупает иммигрант, следует знать несколько важных моментов. Рассказываем о банках, которые предлагают ипотеку иностранцам и об условиях кредитования.

Количество трудовых мигрантов, которые желают остаться в Польше и приобрести в этой стране собственное жилье, ежегодно увеличивается . Поэтому банки создают специальные предложения для иностранцев. Валюта кредита всегда соответствует валюте заработка заемщика.

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Какие банки предоставляют ипотеку украинцам

Пока не все финансовые учреждения Польши готовы давать кредиты выходцам из Украины. Например, Eurobank подобных услуг не предоставляет.

Среди банков, где украинцы могут воспользоваться услугой получения ипотеки , наиболее известными являются:

Alior Bank

BPS банк

BGŻ BNP Paribas

Credit Agricole

ING Bank Śląski

Миллениум Банк

Pekao

PKO BP

Условия получения кредита

Большие шансы получить ипотеку на жилье имеют владельцы карты сталего поб ы ту и карты долгосрочных резидентов ЕС . Те, у кого есть только карта часовего поб ыту , редко получают согласие банков на оформление кредита.

Кроме того, человек должен быть резидентом Польши , иметь постоянный доход и платить налоги и сборы в полном объеме . От уровня подтвержденного дохода будет зависеть максимальная сумма ипотеки. Подозрительная финансовая история может помешать получению кредита. Во внимание принимают все данные, даже смену места работы, если таковая была в ближайшее время.

PESEL и прописку (meldunek) тоже нужно иметь с собой. Т акже нужно быть застрахованным .

Ипотечный калькулятор

Кредитные учреждения, как правило, имеют онлайн-калькуляторы расчета ипотеки. Если ввести свои данные, то можно получить результаты максимальной суммы , которую может предложить банк, и перечень потенциальных выплат .

Онлайн-калькуляторы популярных польских банков, которые предлагают ипотеки украинцам:

Следует обратить внимание, что ипотека в Польше предусматривает определенные ограничения на право использовать объект кредитования.