Як українцям записатися на онлайн-візит до ZUS в Польщі: покрокова інструкція

Перебуваючи в Польщі, в українців часто може виникнути потреба звернутися до місцевого органу ZUS. Але зустріч можна організувати онлайн без жодних черг у відділеннях. Детальна інструкція, як це зробити правильно, – у нашому матеріалі.

Під час онлайн-візиту до ZUS можна вирішити питання щодо призначення та отримання пільг, соціальних виплат, страхування, пенсії та інші. Однак для віртуальної зустрічі потрібно заздалегідь зареєструватися.

Читайте також Як вступити до університету Польщі: найголовніше про польську систему освіти і вартість навчання

Що таке ZUS у Польщі

Zakład Ubezpieczeń Społecznych – польське управління соціального страхування – це державний орган, який координує призначення та виплату більшості соціальних виплат мешканцям Польщі.

Як зареєструватися на онлайн-візит до ZUS

Щоб зареєструватись українською мовою, зайдіть на сайт е-wizyta.zus;

Тоді слід вказати тему електронного візиту "Допомога для сімей" та вибрати час.

На сторінці реєстрації введіть необхідні дані: ім’я та прізвище, номер телефону і адресу електронної пошти;

Щоб отримати інформацію по вашій індивідуальній справі, потрібно вказати номер PESEL;

Коли прийде термін візиту, натисніть на посилання, отримане в електронному листі. Після цього ви приєднаєтеся до розмови з працівником ZUS по відеочату.

Це консультація виключно онлайн, без необхідності приходити до відділення. Достатньо мати комп'ютер із камерою та мікрофоном або смартфон з доступом до інтернету.

Які питання можна вирішити під час е-візиту до ZUS

Під час дистанційної розмови можна вирішити ті самі питання, що й під час фізичної зустрічі. Зокрема, працівники можуть надати консультацію та допомогти оформити документи щодо отримання:

соціальної допомоги, різноманітних пільг;

соціальне та медичне страхування;

фінансова підтримка сімей із дітьми;

пенсії за віком чи за інвалідністю.

Крім того, під час е-візиту фахівці можуть допомогти в реєстрації та підтвердження особистого профілю на Платформі електронних послуг (PUE) ZUS.