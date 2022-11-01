Во время онлайн-визита в ZUS можно решить вопросы назначения и получения льгот, социальных выплат, страхования, пенсии и другие. Однако для виртуальной встречи нужно заранее зарегистрироваться.

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Что такое ZUS в Польше

Zakład Ubezpieczeń Społecznych – польское управление социального страхования – это государственный орган, координирующий назначение и выплату большинства социальных выплат жителям Польши.

Как зарегистрироваться на онлайн-визит в ZUS

Чтобы зарегистрироваться на украинском языке, зайдите на сайт e-wizyta.zus ;

Затем следует указать тему электронного визита "Помощь для семей" и выбрать время.

На странице регистрации введите необходимые данные: имя и фамилию, номер телефона и адрес электронной почты;

Чтобы получить информацию по вашему индивидуальному делу, нужно указать номер PESEL;

Когда придет срок визита, нажмите на ссылку, полученную в электронном письме. После этого вы присоединитесь к разговору с работником ZUS по видеочату.

Это консультация исключительно онлайн, без необходимости приходить в отделение. Достаточно иметь компьютер с камерой и микрофоном или смартфон с доступом в интернет.

Какие вопросы можно решить во время е-визита в ZUS

Во время дистанционного разговора можно решить те же вопросы, что и во время физической встречи. В частности, работники могут предоставить консультацию и помочь оформить документы по получению:

социальной помощи, всевозможных льгот;

социальное и медицинское страхование;

финансовая поддержка семей с детьми;

пенсии по возрасту или инвалидности.