Во время онлайн-визита в ZUS можно решить вопросы назначения и получения льгот, социальных выплат, страхования, пенсии и другие. Однако для виртуальной встречи нужно заранее зарегистрироваться.
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Что такое ZUS в Польше
Zakład Ubezpieczeń Społecznych – польское управление социального страхования – это государственный орган, координирующий назначение и выплату большинства социальных выплат жителям Польши.
Как зарегистрироваться на онлайн-визит в ZUS
- Чтобы зарегистрироваться на украинском языке, зайдите на сайт e-wizyta.zus;
- Затем следует указать тему электронного визита "Помощь для семей" и выбрать время.
- На странице регистрации введите необходимые данные: имя и фамилию, номер телефона и адрес электронной почты;
- Чтобы получить информацию по вашему индивидуальному делу, нужно указать номер PESEL;
- Когда придет срок визита, нажмите на ссылку, полученную в электронном письме. После этого вы присоединитесь к разговору с работником ZUS по видеочату.
Это консультация исключительно онлайн, без необходимости приходить в отделение. Достаточно иметь компьютер с камерой и микрофоном или смартфон с доступом в интернет.
Какие вопросы можно решить во время е-визита в ZUS
Во время дистанционного разговора можно решить те же вопросы, что и во время физической встречи. В частности, работники могут предоставить консультацию и помочь оформить документы по получению:
- социальной помощи, всевозможных льгот;
- социальное и медицинское страхование;
- финансовая поддержка семей с детьми;
- пенсии по возрасту или инвалидности.
Кроме того, во время е-визита специалисты могут помочь в регистрации и подтверждении личного профиля на Платформе электронных услуг (PUE) ZUS.