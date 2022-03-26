Програма покликана сприяти покращенню демографічної ситуації у країні. Як відомо, в Польщі народжуваність є низькою, працездатних громадян бракує, а населення старіє. Уряд бореться з цими проблемами вже тривалий час.

Дізнавайтеся також Як за кордоном не стати жертвою торгівлі людьми: важливі поради від психологині Сінді Ромін

"Сім'я 500+" для українців в Польщі

Відтепер Заклад соціального страхування (ZUS) виплачуватиме кошти за програмою "Сім'я 500+" й українцям, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року. Закон про допомогу громадянам України, прийнятий в Польщі, гарантує біженцям це право.

Для подання електронної заяви на участь у програмі "Сім'я 500+" громадяни України повинні мати PESEL (польський аналог ідентифікаційного коду), банківський рахунок у Польщі та польський номер телефону.

Також заяву можна подати особисто в закладах ZUS. Ба більше, цими вихідними ZUS організує спеціальну акцію "Вихідні для України".

У суботу та неділю в різних містах Польщі відділи ZUS будуть відкриті для громадян України, які бажають подати заявку на допомогу "Сім'я 500+". Також буде створено спеціальний пункт на Національному стадіоні у Варшаві,

– повідомила очільниця ZUS Гертруда Усцінська.

Працівники ZUS допоможуть усім зацікавленим створити особистий профіль на платформі електронних послуг ZUS (PUE ZUS) та подати заявку на отримання допомоги.

Крім того, ZUS створив спеціальну телефонну інформаційну лінію українською та польською мовами щодо сімейних пільг для громадян України. Серед працівників гарячої лінії є й українські біженці. Вона працює з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 18:00. Звертатися потрібно за номером 22 444 02 55 (оплата згідно з тарифами операторів).

Питання для уточнення інформації щодо пільг для сімей можна надсилати на поштову скриньку UA@zus.pl.

Пологовий у Харкові став героєм інстаграму: дивіться відео