Як українцям отримати право на безкоштовну медичну допомогу в Німеччині
27 травня 2022 , 13:03Читать новость на русском
Через російсько-українську війну в Німеччині зараз опинилося чимало наших біженців. Тож, серед іншого, важливо знати й те, як в цій країні українці можуть отримати медичну допомогу.
Так, якщо ви у пошуках прихистку зупинилися в Німеччині, отримали там статус тимчасового захисту, то наступне, про що вам потрібно подбати, – дізнатися про медичну страховку. Річ в тому, що німецька система охорони здоров'я базується на обов’язковому страхуванні. Тож надалі страховий поліс може знадобитися вам при зверненні до сімейних лікарів та лікарень.
І ще Туристична сфера Польщі: як війна в Україні вплинула на сценарії літнього відпочинкуВажливо! Актуальну інформацію щодо медичної страховки й не лише надають у спеціальних центрах для біженців (Ankunftszentrum/Kontaktstelle). Контакти усіх таких пунктів доступні за посиланням.
В екстрених ситуаціях вся необхідна медична допомога в Німеччині є безоплатною. Номера, які варто знати:
- Виклик екстреної допомоги: 112
- Екстрений виклик у разі отруєння: +49-30-19240
- Швидка медична допомога: 116-117
Як отримати право на медичну допомогу в Німеччині: основні моменти
- Українці, які прибули до Німеччини та оформили тимчасовий захист, мають доступ до безоплатних медичних послуг. Аби їх отримати, потрібно зв'язатися з відповідальним центром прибуття або контактним центром міста, в якому ви проживаєте. Там вас можуть проконсультувати лікарі, оглянути і зробити вакцинацію.
- Для звернення до сімейних лікарів та лікарень потрібна медична страховка, з якою майже все лікування, включно з ліками, є безкоштовним.
- Щоб потрапити до лікаря, треба мати направлення на лікування. У деяких муніципалітетах замість направлення видають медичну картку. Українці можуть отримати направлення в органах місцевої влади, зазвичай це соціальні служби.
- У невідкладних випадках медичну допомогу нададуть без направлення. Для цього потрібно зареєструвати свою адресу проживання в органах місцевої влади.
- В екстрених ситуаціях, коли є загроза життю та здоров'ю, вся медична допомога також є безкоштовною.
- Якщо у громадянина України немає документів чи медичної страховки, він може звернутися до організації, де лікування проводять анонімно та безоплатно.
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