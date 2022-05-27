Как украинцам получить право на бесплатную медицинскую помощь в Германии

Из-за русско-украинской войны в Германии сейчас оказалось немало наших беженцев. Среди прочего важно знать и то, как в этой стране украинцы могут получить медицинскую помощь.

Так, если вы в поисках убежища вы остановились в Германии, получили там статус временной защиты, то следующее, о чем вам нужно позаботиться, – узнать о медицинской страховке. Дело в том, что германская система здравоохранения базируется на обязательном страховании. Так что в дальнейшем страховой полис может понадобиться вам при обращении к семейным врачам и больницам.

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Актуальную информацию о медицинской страховке и не только предоставляют в специальных центрах для беженцев (Ankunftszentrum/Kontaktstelle). Контакты всех таких пунктов доступны по ссылке

В экстренных ситуациях вся необходимая медицинская помощь в Германии бесплатная. Номера, которые следует знать:

Вызов экстренной помощи: 112

Экстренный вызов при отравлении: +49-30-19240

Скорая медицинская помощь: 116-117

Как получить право на медицинскую помощь в Германии: основные моменты

Украинцы, прибывшие в Германию и оформившие временную защиту, имеют доступ к бесплатным медицинским услугам. Чтобы их получить, следует связаться с ответственным центром прибытия или контактным центром города, в котором вы проживаете. Там вас могут проконсультировать врачи, осмотреть и вакцинировать.

Для обращения к семейным врачам и больницам нужна медицинская страховка, с которой почти все лечение, включая лекарства, бесплатно.

Чтобы попасть к врачу, нужно иметь направление на лечение. В некоторых муниципалитетах вместо направления выдают медицинскую карту. Украинцы могут получить направление в органах местных властей, обычно это социальные службы.

В неотложных случаях медицинскую помощь окажут без направления. Для этого нужно зарегистрировать свой адрес проживания в местных властях.

В экстренных ситуациях, когда есть угроза жизни и здоровью, вся медицинская помощь также бесплатна.

Если гражданин Украины не имеет документов или медицинской страховки, он может обратиться в организацию, где лечение проводят анонимно и безвозмездно.

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