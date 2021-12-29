Як українців обманюють у Польщі: 5 популярних шахрайських схем

За кордоном люди часто є менш соціально захищеними, ніж вдома, тому ризики натрапити на шахраїв зростають. Зокрема, у Польщі до свят активізувалися російськомовні шахраї.

Лише у третьому кварталі цього року було зафіксовано 25 фактів крадіжок особистих даних та шахрайства на загальну суму 931 тисяча злотих. Це найвищий результат за 13 років. Про це повідомляє аналітичний центр компанії з міжнародного працевлаштування Gremi Personal. Експерти компанії розповіли про 5 найпопулярніших схем обману, на які потрапляють мігранти у сусідній країні.

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Банківські афери

У Польщі багато великих банків мають російськомовних консультантів. Знаючи це, аферисти телефонують, представляються працівниками польських банків і намагаються довідатися конфіденційну інформацію російськомовного клієнта, щоб отримати доступ до його рахунку. Наприклад, шахрай переконує жертву, що вона здійснила платіж на суму кілька тисяч злотих. У стресовій ситуації людина може виказати конфіденційну інформацію.

Фейковий перепис населення

Під виглядом перепису населення, який цього року відбувався в Польщі та був обов'язковим для іноземців, шахраї також намагалися дізнатися деякі секретні дані, які можуть відкрити їм доступ до чужого банківського рахунку (наприклад, дівоче прізвище матері або іншу інформацію). Через декілька днів після фейкового перепису людині начебто телефонує представник банку та називає отриману раніше інформацію про людину, щоб та переконалася, що справді спілкується з банківським працівником. Далі шахрай, який прикидається співробітником банку, намагається отримати остаточний доступ до чужих банківських рахунків.

Фальшива заборгованість

Трудовому мігранту телефонують та польською мовою повідомляють про те, що на його ім'я взятий кредит. Людині кажуть, що вона повинна погасити цю заборгованість негайно. Водночас у людини можуть розпитувати її дані (начебто для того, аби перевірити, чи є вона боржником). Якщо жертва повідомить свою банківську інформацію, то шахраї можуть стягнути гроші з її рахунку.

Передоплата за доставку посилок

Аферисти розсилають повідомлення про те, що потрібно зробити передоплату за доставку посилки. Коли людина переходить за посиланням з цього повідомлення і вказує свої дані, шахраї можуть зняти гроші з рахунку, перевести в готівку за допомогою електронної системи Blik, а також оформити на жертву онлайн-кредити.

Обман на оголошеннях про роботу

Шахраї часто видають себе за роботодавців в інтернеті. Як правило, робота є нескладною, заробітна плата високою, а вимоги до кандидатів незначними. Для влаштування на роботу треба заповнити анкету з датою народження, адресою проживання та номером рахунку, а також надіслати двосторонній скан своєї ID-картки.

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