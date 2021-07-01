Як українська діаспора в Італії планує підтримувати вітчизняну збірну в матчі проти англійців

Через суворі епідеміологічні правила вболівальники з України не зможуть приїхати до столиці Італії, щоб 3 липня підтримати на місці нашу збірну у чвертьфіналі Євро-2020. Тож головною фан-силою буде діаспора. Та забезпечити собі місце на стадіоні "Олімпіко" – завдання не з легких. Тому громада планує мобілізуватися у фан-зонах столиці.

Після матчу проти шведів українці в Італії почали масово поширювати у соцмережах звернення до Асоціації українського футболу та посольства України в Італії, щоб отримати інформацію про можливість придбання квитків. Їх почали скеровувати до офіційного сайту УЄФА. Втім, процедура реєстрації на сайті видається дорогою, складною та задовгою.

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Що кажуть українці

29-річний римський вболівальник Роман Чернявський розповідає, що до нього звертаються багато друзів звідусіль із запитаннями про шанси потрапити на суботній поєдинок між українцями та англійцями. Чоловік каже, що дуже хотів би потрапити на такий історичний матч. Заради цього готовий здати будь-які тести та аналізи.

Роман зазначає, що немає конкретної інформації, як можна придбати квитки. Є один сайт, де це можна зробити, але квиток на ньому вартує понад 300 євро. Це занадто висока ціна для українців. Та Роман все одно налаштований оптимістично.

Якщо і не вийде потрапити на гру, тоді організуємося з друзями, волонтерами, щоб влаштувати масову підтримку футболістам біля стадіону або у фан-зонах міста. Нині в Україні війна, і дуже важливо демонструвати нашу присутність у Римі, ми маємо підтримати і футболістів, і саму Україну!

– говорить Роман.

Ще одна футбольна фанатка Ірина Козак зазначає, що Євро-2020 об'єднує українську молодь. Вона теж вважає квитки надто дорогими. Ірина разом з іншими вболівальниками просить Українську асоціацію футболу та наше посольство допомогти українцям в Італії потрапити в українську фан-зону на стадіоні.

Водночас у посольстві повідомляють, що українські дипломати в Римі долучилися до організації спільноти для підтримки збірної України. Подробиць наразі не подають, бо узгоджують заходи з Асоціацією футболу України.

Українська діаспора підтримує збірну України під час чемпіонату з футболу Євро-2020 / Фото фейсбук Elias Hanter

Українська діаспора підтримує збірну України під час чемпіонату з футболу Євро-2020 / Фото фейсбук Elias Hanter

Які умови мають виконати вболівальники

Щоб отримати дозвіл на безплатний вхід до знаної фан-зони на Народній площі, українцям потрібно попередньо зареєструватися в ніч з 2 на 3 липня.

Тим, хто має квиток на стадіон, потрібно мати при собі одну з цих довідок:

про зроблене антиковідне щеплення;

про одужання від COVID-19;

про негативний результат аналізу (молекулярного або швидкого) щодо вірусу SARS-CoV-2.

Також при собі треба мати документ посвідчення особи.

Українська діаспора підтримує збірну України під час чемпіонату з футболу Євро-2020 / Фото фейсбук Elias Hanter

Українська діаспора підтримує збірну України під час чемпіонату з футболу Євро-2020 / Фото фейсбук Elias Hanter

Крім вищезазначеного, футбольних фанатів просять дотримуватися дистанції щонайменше в один метр і носити маску (бажано тип FFP2).

Хоч Італія зараз належить до "білої зони" (тобто, ризики поширення вірусу є незначними), людей просять не нехтувати правилами безпеки, адже Європою шириться штам "Дельта". Міністерство внутрішніх справ Італії повідомило, що поліція посилює контроль в аеропортах, на залізницях та автострадах задля того, аби мінімізувати шанси потрапляння цього штаму в Італію.

Нагадаємо, що офіційно на території Італії зараз проживають 240 тисяч громадян України.

Українська діаспора підтримує збірну України під час чемпіонату з футболу Євро-2020 / Фото фейсбук Elias Hanter

Українська діаспора підтримує збірну України під час чемпіонату з футболу Євро-2020 / Фото фейсбук Elias Hanter