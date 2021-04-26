У закладах Угорщини відкрили літні тераси: як святкують послаблення карантину – фото

24 квітня в Угорщині дозволили працювати літнім терасам. У перший день після послаблення карантину тераси ресторанів, кафе та пабів Будапешта були переповненими. Ввечері людей стало ще більше. Келих пива за пом'якшення карантинних обмежень підняв і прем'єр-міністр країни Віктор Орбан.

Скасувати деякі карантинні заборони влада вирішила після того, як в Угорщині отримали щеплення від COVID-19 понад 3,5 мільйони осіб. Патрулювання поблизу вщент заповнених закладів громадського харчування угорські журналісти не помітили.

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Робота терас

Тераси можуть працювати з 5:00 до 22:00. Цю новину молодь Угорщини святкувала дуже гучно. Поділив радість з угорцями Віктор Обран. Прем'єр-міністр опублікував фото з келихом пива на своїй сторінці у фейсбуці.

Тераси відкриті, дозволена пінта,

– підписав світлину Віктор Орбан.

Гості ресторанів не зобов'язані носити маску, але офіціанти та інший персонал повинні мати засоби захисту. Якщо відвідувач заходить у заклад, щоб сходити до туалету, забрати замовлення чи щось спитати, тоді він повинен бути у масці.

Віктор Орбан святкує відкриття терас / Фото фейсбук-сторінка Віктора Орбана

Угорщина святкує послаблення карантинних обмежень / Фото telex

Угорщина святкує послаблення карантинних обмежень / Фото telex

Угорщина святкує послаблення карантинних обмежень / Фото telex

Угорщина святкує послаблення карантинних обмежень / Фото telex

Угорщина святкує послаблення карантинних обмежень / Фото telex

Угорщина святкує послаблення карантинних обмежень / Фото telex

Угорщина святкує послаблення карантинних обмежень / Фото telex

Угорщина святкує послаблення карантинних обмежень / Фото telex