24 апреля в Венгрии разрешили работать летним террасам. В первый день после ослабления карантина террасы ресторанов, кафе и пабов Будапешта были переполненными. Вечером людей стало еще больше. Бокал пива за смягчение карантина поднял и премьер-министр страны Виктор Орбан.

Отменить некоторые карантинные запреты власти решили после того, как в Венгрии получили прививки от COVID-19 более 3,5 миллиона человек . Патрулирование возле заполненных заведений общественного питания венгерские журналисты не заметили.

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Работа террас

Террасы могут работать с 5:00 до 22:00 . Эту новость молодежь Венгрии праздновала очень громко. Разделил радость с венграми Виктор Обран . Премьер-министр опубликовал фото с бокалом пива на своей странице в фейсбуке.

Террасы открыты, разрешена пинта,

– подписал фотографию Виктор Орбан.

Гости ресторанов не обязаны носить маску, но официанты и другой персонал должны иметь средства защиты. Если посетитель заходит в заведение, чтобы сходить в туалет, забрать заказ или что-то спросить, тогда он должен быть в маске.

Виктор Орбан празднует открытие террас / Фото фейсбук-страница Виктора Орбана

Венгрия отмечает ослабление карантина / Фото telex

Венгрия отмечает ослабление карантина / Фото telex

Венгрия отмечает ослабление карантина / Фото telex

Венгрия отмечает ослабление карантина / Фото telex

Венгрия отмечает ослабление карантина / Фото telex

Венгрия отмечает ослабление карантина / Фото telex

Венгрия отмечает ослабление карантина / Фото telex