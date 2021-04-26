В заведениях Венгрии открыли летние террасы: как празднуют ослабление карантина – фото
24 апреля в Венгрии разрешили работать летним террасам. В первый день после ослабления карантина террасы ресторанов, кафе и пабов Будапешта были переполненными. Вечером людей стало еще больше. Бокал пива за смягчение карантина поднял и премьер-министр страны Виктор Орбан.
Источник:telex
Отменить некоторые карантинные запреты власти решили после того, как в Венгрии получили прививки от COVID-19 более 3,5 миллиона человек. Патрулирование возле заполненных заведений общественного питания венгерские журналисты не заметили.
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Работа террас
Террасы могут работать с 5:00 до 22:00. Эту новость молодежь Венгрии праздновала очень громко. Разделил радость с венграми Виктор Обран. Премьер-министр опубликовал фото с бокалом пива на своей странице в фейсбуке.
Террасы открыты, разрешена пинта,
– подписал фотографию Виктор Орбан.
Виктор Орбан празднует открытие террас / Фото фейсбук-страница Виктора Орбана
Венгрия отмечает ослабление карантина / Фото telex
Венгрия отмечает ослабление карантина / Фото telex
Венгрия отмечает ослабление карантина / Фото telex
Венгрия отмечает ослабление карантина / Фото telex
Венгрия отмечает ослабление карантина / Фото telex
Венгрия отмечает ослабление карантина / Фото telex
Венгрия отмечает ослабление карантина / Фото telex
Венгрия отмечает ослабление карантина / Фото telex
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