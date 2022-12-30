Тож загляньмо за лаштунки традиційного проведення новорічної ночі в інших країнах і розберемося, чим там відрізняється святкування від звичного в Україні. Адже Новий рік скрізь зустрічають по-своєму.

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Як зустрічають Новий рік в Чехії

У Чехії в новорічну ніч заведено пити шампанське та закушувати приготовленими закусками – "хлібичками". Опівночі по телевізору звучить державний гімн, який стає сигналом – час на вулицю і дивитись святковий феєрверк.

Як жителі Словаччини святкують Новий рік

У Словаччині на Новий рік з'явилася нова традиція – бігати мостами у Братиславі. Це змагання вважається свого роду мінімарафоном (довжина траси близько 10 тисяч метрів), в рамках якого учасники переходять туди – назад мостами через Дунай у північній та південній частині столиці.

Святкування Нового року в Австрії

В Австрії на Новий рік заведено плавити олово та дарувати талісмани у вигляді маленьких поросят або інші фігурки, які зазвичай виготовляють із шоколаду чи марципану. У новорічну ніч небо освітлюють феєрверки. В останні хвилини старого року радіо і телебачення транслюють вальс Штрауса "На прекрасному блакитному Дунаї" – австрійці зустрічають Новий рік, танцюючи.



Святкування Нового року / Фото pexels

Як іспанці зустрічають Новий рік

В Іспанії на Новий рік дивляться телебачення, аби не пропустити бій курантів головного годинника Мадриду на площі Пуерта-дель-Соль. Всього годинник роблять 12 ударів, і під час кожного з ударів кожен іспанець повинен з'їсти одну виноградинку – тоді він точно буде щасливим. У магазинах перед Новим роком навіть продають спеціальні святкові набори із заздалегідь підрахованою кількістю ягід винограду.

Як проводять новорічну ніч у Греції

У Греції на Новий рік не заведено підривати петарди та пускати феєрверки. Натомість греки сидять вдома і грають у карти або інші ігри. Існує загальне повір'я: переможець буде щасливим весь рік. Для того, хто програв, є втіха – йому пощастить у коханні.

Як зустрічають Новий рік у Швеції

У Швеції перед Новим роком діти обирають королеву світла Лючію. Її вбирають у білу сукню, на голову надягають корону із запаленими свічками. Лючія приносить подарунки дітям та ласощі домашнім тваринам: кішці – вершки, собаці – цукрову кісточку, ослику – моркву. У святкову ніч у будинках не гасне світло, а вулиці яскраво освітлені.

Яке святкування Нового року в Німеччині

Під час новорічних курантів усі німці підіймаються на стільці, щоб з останнім ударом з радісними криками та привітаннями "встрибнути" у Новий рік. Цієї ночі німці не сидять удома – у перші хвилини нового року вони виходять на вулиці, щоб продовжити святкування в пабах і ресторанах. А одна з найфантастичніших урочистостей проходить у Берліні – на два кілометри розтягується натовп з людей, які танцюють.