За словами Олени, зимові свята в Ірландії, здається, що починаються одразу після Хеловіну. Тоді усе навколо ніби переодягається з помаранчевого в червоно-зелене. Вже на початку грудня Дублін слухає традиційні новорічні мелодії, багато будинків у центрі підсвічуються різдвяними картинками. Однак, одразу після Різдва ця святкова атмосфера швидко зникає. Усе тому, що традиція святкувати Новий рік в Ірландії не дуже розвинена. Вже з початку січня країна повертається до повсякденного життя.

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Прикрашання ялинки

Ситуація з головною ялинкою в Дубліні мені, звиклій до київських масштабних свят, як мінімум, здалася дивною. Замість однієї та головної тут у кожному районі своя ялинка! Коли я вперше опинилась на різдвяному ярмарку в Дублінському замку, я була дещо розчарована: і це все? Потім я дізналася, що традиція ярмарок, які є в Європі, сюди взагалі дісталася зовсім недавно. І на тому спасибі,

– розповідає Олена.

Для жителів Дубліна зимові свята – це більше про настрій та внутрішні відчуття, ніж про зовнішні атрибути. Тому помпезними декораціями, зокрема щодо ялинок, тут не надто переймаються.

В Дубліні ялинку прикрашають у кожному районі / Фото Unsplash

Купання в затоці

Такий екстремальний вид розваг, як купання у затоці, є дуже популярним в Дубліні у період зимових свят. Люди в країні не лякаються холоду. А дехто навіть для додаткового святкового настрою купається у костюмі Санти.

Святковий стіл

Головною святковою стравою для ірландців є індичка. Цей продукт напередодні свят дуже швидко зникає з прилавків магазинів.

Помітила, що зі столу ця пташка відлітає набагато швидше, ніж було витрачено на її приготування,

– жартує Олена.

Ще заведено їсти шинку, рибу та солодке. Традиційним десертом вважається пудинг, замішаний на сухофруктах та бренді.

Мені смакове поєднання чуже, не олів'є все ж таки, але раз на рік шматочок можна з'їсти,

– каже українка.

Також жителі Дубліна дуже люблять посиденьки у пабах, особливо у святковий період. За келихом пива розмова стає відвертішою, а самі ірландці дуже відкриті до спілкування. Через карантин ця традиція зазнала певних обмежень.

Подарунки

Зимові свята в Ірландії не обходяться без подарунків. Різдвяні знижки починаються одразу після Чорної п'ятниці. Тоді ірландці скуповують усе, що може комусь знадобитися. Зараз, у період пандемії, новорічні подарунки частіше купують онлайн.

До речі, на свята у країні зачинені практично усі магазини, а на вулицях панує затишшя. Тому подарунки слід купувати заздалегідь: в останню мить просто буде ніде це зробити.

Ідеальним подарунком буде светр з оленем Рудольфом, адже такі у святкову пору тут одягають усі.

Наприкінці розповіді Олена Мішаглі висловила сподівання, що скоро Ірландія оговтається від пандемії. Тоді повернуться масштабні гуляння та дружні зустрічі у пабах – і святкування стане насиченішим та цікавішим.

Олена Мішаглі / Фото 23-59

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