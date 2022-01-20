Як спрощення працевлаштування українців в Польщі вплине на міграцію: відповідь аналітиків

Потік трудових мігрантів, які їдуть з України до Польщі, виріс після спрощення процедур працевлаштування та легалізації. Попит на вакансії збільшився майже на 40%.

Українці на початку цього року проявляли більшу зацікавленість заробітками в Польщі. На 37,3% більше людей переглядали оголошення про роботу в сусідній країні. Такі дані повідомив Закордон 24 аналітичний центр компанії з міжнародного працевлаштування Gremi Personal.

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Як законодавчі зміни впливають на міграцію

З 29 січня дозвіл на роботу (oświadczenie) будуть видавати терміном до 2 років. Отже, українцям не треба буде через пів року оформляти річний дозвіл на роботу (zezwolenie), очікування якого займало до 5 місяців. Це дуже спрощує умови міграції для тих, хто хоче поїхати до Польщі довше, ніж на 3 місяці. Логічно, що така зручність створює більший інтерес серед потенційних трудових мігрантів.

На думку аналітиків, збільшення терміну видачі дозволів на роботу може призвести до зростання потоку робочої сили з України у 2022 році. Експерти прогнозують, що дедалі більше українців залишатимуться працювати у Польщі на тривалий період перебування.

З початку пандемії ми бачимо, що зростає кількість українців, які хочуть працювати в Польщі більше ніж 3 місяці. І це пов'язано не лише з обмеженнями та складнощами із перетином кордону. Дедалі більше громадян України розглядають Польщу не лише як джерело заробітків, а і як країну для проживання,

– зазначає Томаш Богдевич, генеральний директор компанії з міжнародного працевлаштування Gremi Personal.

Він додає, що дозвіл на працю в Польщі терміном до 2 років відкриває більше можливостей для українців, серед яких: стабільна та високооплачувана робота, кар'єрне зростання і шанси інтегруватися в польське суспільство.

Також Томаш Богдевич припускає, що нововведення у Польщі може вплинути на характер міграції з України. Є шанси, що відбудеться перехід від маятникової до довгострокової міграції, як це було багато років тому з поляками, які виїжджали на роботу до Великої Британії, країн Скандинавії та Німеччини – і залишалися там назавжди без думки про повернення на батьківщину.

Багато чого залежатиме від того, як теперішні зміни у законодавстві польські відомства впроваджуватимуть на практиці,

– стверджує генеральний директор Gremi Personal.

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, за даними Національного банку Польщі, у 2015 році 80% українських громадян планували перебувати у Польщі до одного року. У 2020 році 52% вже хотіли залишитись у сусідній країні на 3 роки й більше. Тенденцію підтверджують дані управління у справах іноземців, адже торік близько 300 тисяч українців отримали карти побиту в республіці.