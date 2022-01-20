Как упрощение трудоустройства украинцев в Польше повлияет на миграцию: ответ аналитиков

Поток трудовых мигрантов, которые едут из Украины в Польшу, вырос после упрощения процедур трудоустройства и легализации. Спрос на вакансии увеличился почти на 40%.

Украинцы в начале этого года проявляли больший интерес к заработкам в Польше. На 37,3% больше людей пересматривали объявления о работе в соседней стране. Такие данные сообщил Закордон 24 аналитический центр компании по международному трудоустройству Gremi Personal.

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Как законодательные изменения влияют на миграцию

С 29 января разрешение на работу (oświadczenie) будут выдавать сроком до 2 лет. Следовательно, украинцам не нужно будет через полгода оформлять годовое разрешение на работу (zezwolenie), ожидание которого занимало до 5 месяцев. Это упрощает условия миграции для тех, кто хочет поехать в Польшу дольше, чем на 3 месяца. Логично, что это удобство создает больший интерес среди потенциальных трудовых мигрантов.

По мнению аналитиков, увеличение срока выдачи разрешений на работу может привести к росту потока рабочей силы из Украины в 2022 году. Эксперты прогнозируют, что все большее количество украинцев будет оставаться работать в Польше на длительный период пребывания.

С начала пандемии мы видим, что растет количество украинцев, которые хотят работать в Польше более 3 месяцев. И это связано не только с ограничениями и сложностями с пересечением границы. Все большее количество граждан Украины рассматривают Польшу не только как источник заработков, но и как страну для проживания,

– отмечает Томаш Богдевич, генеральный директор компании по международному трудоустройству Gremi Personal.

Он добавляет, что разрешение на работу в Польше на срок до 2 лет открывает больше возможностей для украинцев, среди которых: стабильная и высокооплачиваемая работа, карьерный рост и шансы интегрироваться в польское общество.

Также Томаш Богдевич предполагает, что нововведение в Польше может повлиять на миграцию из Украины. Есть шансы, что произойдет переход от маятниковой к долгосрочной миграции, как это было много лет назад с поляками, которые выезжали на работу в Великобританию, страны Скандинавии и Германию – и оставались там навсегда без мысли о возвращении на родину.

Многое будет зависеть от того, как нынешние изменения в законодательстве польские ведомства будут внедряться на практике,

– утверждает генеральный директор Gremi Personal.

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, по данным Национального банка Польши, в 2015 году 80% украинских граждан планировали находиться в Польше до одного года. В 2020 году 52% уже хотели остаться в соседней стране на 3 года и больше. Тенденцию подтверждают данные управления по делам иностранцев, ведь в прошлом году около 300 тысяч украинцев получили карты побы ту в республике.