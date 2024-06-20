Екстремальна спека в Європі підвищує вартість літнього відпочинку: скільки турист переплачує

Нещодавнє дослідження, проведене The Post Office, показало, що туристи в Європі вже відчувають наслідки палючої спеки в середині червня. Екстремальні температури не лише створюють ризики для здоров'я та фізичний дискомфорт для мандрівників, але й впливають на їхні фінанси.

Автори аналізу встановили, що кожен додатковий градус тепла здорожує відпочинок в Іспанії для сім'ї більш ніж на 110 євро. Що ще показали результати – далі у матеріалі.

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Зокрема, аналіз встановив, що кожен додатковий градус тепла здорожує відпочинок в Іспанії для сім'ї з чотирьох людей на 114 євро. Наприклад, тижнева поїздка в травні для двох дорослих і двох підлітків із Лондона до Бенідорма (Іспанія) при температурі 22°C обходилася сім'ї у приблизно 952 євро. Однак у серпні, коли температура сягає 30°C, ця ціна зростає до близько 1 861 євро.

Як спека впливає на вартість відпочинку на популярних напрямках?

Зростання цін розраховане на сім'ю з чотирьох осіб на 7 днів:

Флорида, США – 972 фунтів стерлінгів за градус (приблизно 1 152 євро). Влера, Албанія – 138 фунтів стерлінгів за градус (приблизно 164 євро). Мармарис, Туреччина – 133 фунтів стерлінгів за градус (приблизно 158 євро). Дубай (ОАЕ) – 117 фунтів стерлінгів за градус (приблизно 139 євро). Крит, Греція – 102 фунтів стерлінгів за градус (приблизно 121 євро). Бенідорм, Іспанія – 96 фунтів стерлінгів за градус (приблизно 114 євро). Кіпр – 89 фунтів стерлінгів за градус (приблизно 105 євро).

Нещодавнє опитування 2 000 мандрівників показало, що четверо з десяти обирають відпустку в "не сезон". Серед основних мотивів – значна економія коштів (58%), зменшення натовпу туристів (51%) та тихіші маршрути (37%).

Туристам може бути дедалі важче складати бюджет на щорічну відпустку, особливо для тих, хто подорожує з дітьми, які обмежені піковими цінами на відпочинок через шкільні канікули. Однак є хитрі способи заощадити гроші на відпочинку,

– зазначила голова The Post Office Лаура Планкетт.

77% відпочивальників змогли заощадити гроші, обравши переліт посеред тижня, а не на вихідних. Ця стратегія допомогла їм уникнути вищих цін, які зазвичай спостерігаються у вихідні дні.



Екстремальна спека в Європі підвищує вартість літнього відпочинку / Фото Unsplash

У заяві Планкетт порадила мандрівникам стежити за курсами валют, щоб ефективно управляти своїми витратами на подорожі.

Європа страждає від спеки

Літо 2024 мало стати ідеальним туристичним сезоном. Сфера вперше повернулася на допандемійний рівень, а найпопулярніші курорти готувалися приймати мандрівників з різних куточків світу. Однак, відпочинку перешкоджає аномальна спека.

Експерти прогнозують, що літо 2024 може стати одним з найспекотніших в історії світу. Пік ще не настав. Водночас температура повітря, яка стрімко пішла вгору, вже псує відпочинок на популярних європейських курортах. Тим часом у липні та серпні ситуація має ще ускладнитися.