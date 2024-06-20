Авторы анализа установили, что каждый дополнительный градус тепла удорожает отдых в Испании для семьи более чем на 110 евро. Что еще показали результаты – далее в материале.

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В частности, анализ установил, что каждый дополнительный градус тепла удорожает отдых в Испании для семьи из четырех человек на 114 евро. Например, недельная поездка в мае для двух взрослых и двух подростков из Лондона в Бенидорм (Испания) при температуре 22°C обходилась семье в примерно 952 евро. Однако в августе, когда температура достигает 30°C, эта цена возрастает до около 1 861 евро.

Как жара влияет на стоимость отдыха на популярных направлениях?

Рост цен рассчитан на семью из четырех человек на 7 дней:

Флорида, США – 972 фунтов стерлингов за градус (примерно 1 152 евро). Влера, Албания – 138 фунтов стерлингов за градус (примерно 164 евро). Мармарис, Турция – 133 фунтов стерлингов за градус (примерно 158 евро). Дубай (ОАЭ) – 117 фунтов стерлингов за градус (примерно 139 евро). Крит, Греция – 102 фунтов стерлингов за градус (примерно 121 евро). Бенидорм, Испания – 96 фунтов стерлингов за градус (примерно 114 евро). Кипр – 89 фунтов стерлингов за градус (примерно 105 евро).

Недавний опрос 2 000 путешественников показал, что четверо из десяти выбирают отпуск в "не сезон". Среди основных мотивов – значительная экономия средств (58%), уменьшение толпы туристов (51%) и тихие маршруты (37%).

Туристам может быть все труднее составлять бюджет на ежегодный отпуск, особенно для тех, кто путешествует с детьми, которые ограничены пиковыми ценами на отдых из-за школьных каникул. Однако есть хитрые способы сэкономить деньги на отдыхе,

– отметила глава The Post Office Лаура Планкетт.

77% отдыхающих смогли сэкономить деньги, выбрав перелет посреди недели, а не на выходных. Эта стратегия помогла им избежать более высоких цен, которые обычно наблюдаются в выходные дни.



Экстремальная жара в Европе повышает стоимость летнего отдыха / Фото Unsplash

В заявлении Планкетт посоветовала путешественникам следить за курсами валют, чтобы эффективно управлять своими расходами на путешествия.

Европа страдает от жары

Лето 2024 должно было стать идеальным туристическим сезоном. Сфера впервые вернулась на допандемийный уровень, а самые популярные курорты готовились принимать путешественников из разных уголков мира. Однако, отдыху препятствует аномальная жара.

Эксперты прогнозируют, что лето 2024 года может стать одним из самых жарких в истории мира. Пик еще не наступил. В то же время температура воздуха, которая стремительно пошла вверх, уже портит отдых на популярных европейских курортах. Между тем в июле и августе ситуация должна еще усложниться.