Випередила час та вразила світ: історія першої української тревел-блогерки

Софія Яблонська народилася задовго до появи інтернету. GPS-навігаторів тоді ще теж не винайшли. Однак Софія точно знала свій шлях: назустріч мрії, у далекі краї.

З раннього дитинства Софія мріяла про навколосвітню подорож. Але їй – дівчинці, яка народилася на Галичині на початку XX століття – радили забути про це. Де ж тоді було бачено, щоб панянка мандрувала незвіданими краями у компанії хіба своєї валізки? На щастя, вже тоді Софія збагнула: її майбутнє – у її руках. Історію першої української тревел-блогерки розповідає Закордон 24.

Зверніть увагу Перевір, чи ти – котик-мандрівник: розважальний тест

Усі дороги ведуть до Парижа

У юності Софія активно займалася саморозвитком. Які тільки курси не відвідувала допитлива дівчина. Так життя привело її у сферу кінематографа. Спершу Софія розклеювала по Тернополі афіші, а згодом піднялася кар'єрними сходами й навіть керувала місцевим кінотеатром.

Заробивши трохи грошей, Софія вирушила до Парижа. Там дівчина поринула у богемне життя. Сфера її зацікавлень розширилася: знявшись у кіно, Софія зрозуміла, що її також цікавить кінодокументалістика й почала навчатися на кінорепортерку.

Мандри не перестають вабити дівчину. Зрештою, вона вирушає у самостійну подорож до Марокко. Побачене в Африці надихає Софію написати перший роман.

Подорож назустріч мрії

Зробивши крок назустріч мрії, Софія більше ніколи не зупинялася. Окрім Марокко, вона також відвідала Китай, Лаос, Камбоджу, острови Ява, Балі та Таїті. Дороги завели Софію в Австралію, США, Канаду. Звичні безпечні маршрути не припадали дівчинці до душі.

Ненаситний інстинкт хапливої мандрівниці гнав мене якнайдалі від залізничних шляхів, корабельних ліній та битих доріг,

– згадувала Софія.

Софія обирала найекзотичніші шляхи й потрапляла туди, куди звичайних мандрівників не впускали. Зокрема, потрапивши до каїда, Софія виграла у нього в шахи та оглянула "непристойні таємниці гарему".

А під час візиту до Китаю Яблонська йде "глипнути одним оком" на "країну піратів" – вечірній Юань. Софія переодягається у китаянку, пробу опій та стає свідком справжньої вуличної екзекуції.

Працюючи на французьку компанію, Софія відкриває європейцям найекзотичніші деталі інших культур. Водночас мандрівниця ніколи не забуває про рідну Галичину. Вона повертається, аби розповісти людям про побачене у мандрах й збирає повні зали.

Свої враження Софія описувала у романах, які були й залишаються бестселерами.