Опередила время и поразила мир: история первой украинской тревел-блогерши

София Яблонская родилась задолго до появления интернета. GPS-навигаторов тогда еще тоже не изобрели. Однако София точно знала свой путь: навстречу мечте, в далекие края.

С раннего детства София мечтала о кругосветном путешествии. Но ей – девочке, родившейся в Галичине в начале XX века – советовали забыть об этом. Где же тогда было видано, чтобы барышня путешествовала неизведанными краями в компании разве что своего чемоданчика? К счастью, уже тогда София поняла: ее будущее – в ее руках. Историю первой украинской тревел-блогера рассказывает Закордон 24.

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Все дороги ведут в Париж

В юности София активно занималась саморазвитием. Какие только курсы не посещала любознательная девушка. Так жизнь привела ее в сферу кинематографа. Сначала София расклеивала по Тернополе афиши, а затем поднялась по карьерной лестнице и даже руководила местным кинотеатром.

Заработав немного денег, София отправилась в Париж. Там девушка окунулась в богемную жизнь. Сфера ее интересов расширилась: снявшись в кино, София поняла, что ее также интересует кинодокументалистика и начала учиться на кинорепортера.

Путешествия не перестают привлекать девушку. В конце концов, она отправляется в самостоятельное путешествие в Марокко. Увиденное в Африке вдохновляет Софию написать первый роман.

Путешествие навстречу мечте

Сделав шаг навстречу мечте, София больше никогда не останавливалась. Кроме Марокко, она также посетила Китай, Лаос, Камбоджу, острова Ява, Бали и Таити. Дороги завели Софию в Австралию, США, Канаду. Привычные безопасные маршруты не приходились девушке по душе.

Ненасытный инстинкт жадной путешественницы гнал меня подальше от железнодорожных путей, корабельных линий и битых дорог,

– вспоминала София.

София выбирала экзотические пути и попадала туда, куда обычных путешественников не впускали. В частности, попав к каиду, София выиграла у него в шахматы и осмотрела "непристойные тайны гарема".

А во время визита в Китай Яблонская идет "взглянуть одним глазом" на "страну пиратов" – вечерний Юань. София переодевается в китаянку, пробу опий и становится свидетельницей настоящей уличной экзекуции.

Работая на французскую компанию, София открывает европейцам экзотические детали других культур. В то же время путешественница никогда не забывает о родной Галичине. Она возвращается, чтобы рассказать людям об увиденном в путешествиях и собирает полные залы.

Свои впечатления София описывала в романах, которые были и остаются бестселлерами.