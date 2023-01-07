Як не занепадати духом в чужій країні: поради для тих, хто вимушено опинився за кордоном

7 січня 2023, 14:59
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Джерело:

інстаграм TransferGo Ukraine

Згідно зі свіжими даними ООН, зараз за межами України перебуває майже 8 мільйонів біженців. А процес адаптації за кордоном не завжди дається швидко і легко.

Так, часом буває вкрай непросто змінювати звичний спосіб життя, буденну рутину, а тим більше – країну проживання. Особливо, якщо це не планований, а вимушений крок. Тому ділимося кількома робочими порадами, які допоможуть адаптуватися після переїзду.

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Як безболісно адаптуватися за кордоном

  • Плануйте свій тиждень. Щоб позбутись зайвих емоцій, заведіть блокнот та записуйте усі свої щоденні справи, які ви робили вдома. Викреслюйте зроблене.
  • Заведіть нових друзів. Знайомтесь не лише зі земляками, а й з місцевими – вони можуть поділитись нюансами життя у новій країні та допомогти.
  • Налаштуйтесь та почніть думати, що ви переїхали назавжди. Так буде легше прожити у новій країні тимчасово. Прийміть це, як аксіому.
  • Хваліть себе. За будь-які успіхи, навіть незначні. А ще не забувайте про винагороду. Це принесе вам гарні емоції.
  • Цікавтесь культурою та звичаями країни, в якій опинились, вивчайте мову. Так ви швидше та легше призвичаїтесь.

Нехай адаптація у новій країні пройде для вас легко! Головне знайте, що ви завжди можете підтримувати зв'язок зі своїми рідними, які залишилися вдома.

Автор: Назарій Сорока