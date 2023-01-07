Як не занепадати духом в чужій країні: поради для тих, хто вимушено опинився за кордоном

Згідно зі свіжими даними ООН, зараз за межами України перебуває майже 8 мільйонів біженців. А процес адаптації за кордоном не завжди дається швидко і легко.

Так, часом буває вкрай непросто змінювати звичний спосіб життя, буденну рутину, а тим більше – країну проживання. Особливо, якщо це не планований, а вимушений крок. Тому ділимося кількома робочими порадами, які допоможуть адаптуватися після переїзду.

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Як безболісно адаптуватися за кордоном

Плануйте свій тиждень. Щоб позбутись зайвих емоцій, заведіть блокнот та записуйте усі свої щоденні справи, які ви робили вдома. Викреслюйте зроблене.

Щоб позбутись зайвих емоцій, заведіть блокнот та записуйте усі свої щоденні справи, які ви робили вдома. Викреслюйте зроблене. Заведіть нових друзів. Знайомтесь не лише зі земляками, а й з місцевими – вони можуть поділитись нюансами життя у новій країні та допомогти.

Знайомтесь не лише зі земляками, а й з місцевими – вони можуть поділитись нюансами життя у новій країні та допомогти. Налаштуйтесь та почніть думати, що ви переїхали назавжди. Так буде легше прожити у новій країні тимчасово. Прийміть це, як аксіому.

Так буде легше прожити у новій країні тимчасово. Прийміть це, як аксіому. Хваліть себе. За будь-які успіхи, навіть незначні. А ще не забувайте про винагороду. Це принесе вам гарні емоції.

За будь-які успіхи, навіть незначні. А ще не забувайте про винагороду. Це принесе вам гарні емоції. Цікавтесь культурою та звичаями країни, в якій опинились, вивчайте мову. Так ви швидше та легше призвичаїтесь.

Нехай адаптація у новій країні пройде для вас легко! Головне знайте, що ви завжди можете підтримувати зв'язок зі своїми рідними, які залишилися вдома.