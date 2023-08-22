Ryanair часто змушує пасажирів переплачувати за квиток: названо найпопулярніші хитрощі

Щоб не "влетіти в кругленьку суму", мандрівники повинні бути дуже уважні на стадії покупки авіаквитка. Так, пропонуємо 4 найбільш поширених прийоми, за допомогою яких ціна на рейс Ryanair може зрости.

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Додатковий багаж

Ryanair, відомий бюджетний перевізник, запровадив сувору політику щодо пасажирів, які подорожують за базовим тарифом. Тим, хто летить авіакомпанією Ryanair, дозволено мати компактний багаж розміром 40x25x20 сантиметрів. Персонал авіакомпанії в аеропорту ретельно оцінює ці розміри, щоб забезпечити відповідність встановленим інструкціям.

При виборі варіанту "тільки маленька сумка" пасажирів попереджають: "Якщо ви візьмете другу сумку або якщо ваша сумка буде занадто велика, щоб поміститися під сидінням, з вас буде стягуватися збір у розмірі до 69,99 євро або еквівалент у місцевій валюті на виході на посадку".

Пасажирам радять планувати заздалегідь і подбати про додатковий багаж під час купівлі квитків, щоб уникнути вищих витрат. Рекомендується, щоб пасажири оплачували додатковий багаж під час покупки квитка, оскільки затримка цього платежу призведе до збільшення витрат. З усім тим, навіть якщо сплатити пізніше, збори все одно будуть економнішими, ніж в аеропорту.

Зміна імені

Ryanair стягує мінімум 130 євро, або потенційно навіть більше, з пасажирів, які хочуть змінити ім'я на своїх квитках.

Ця непомірна комісія спонукала багатьох розглянути альтернативу відмови від чинного квитка та придбання нового, оскільки це потенційно може бути дешевше.

Друк посадкового талона

Кожен, хто не зареєструється на свій рейс онлайн за дві години до запланованого часу вильоту, повинен буде заплатити майже 65 євро за друк посадкового талона в аеропорту, як зазначено в умовах на вебсайті авіакомпанії.

У Ryanair є кілька хитрощів, щоб змусити пасажирів переплатити / Фото UnSplash

Щоб уникнути штрафу, пасажири повинні не забути заздалегідь зареєструватися онлайн та взяти з собою завантажену або видруковану версію свого посадкового талона.

Крім того, якщо пасажир втратить свій посадковий талон вже в аеропорту, він повинен буде заплатити збір за повторний випуск в розмірі 23 євро.

Габаритні предмети

Великі предмети, як-от музичні інструменти та спортивне спорядження, спричиняють додаткові витрати для пасажирів, значно збільшуючи загальну вартість авіаперельоту. В аеропорту ці предмети вимагатимуть оплати в розмірі приблизно 75 євро, тоді як попередня покупка їх транспортування разом із квитком виявиться більш рентабельним варіантом.

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