Ryanair часто змушує пасажирів переплачувати за квиток: названо найпопулярніші хитрощі

22 серпня 2023, 17:51
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Джерело:

The Sun

Відомий ірландський бюджетний перевізник Ryanair заслужив репутацію однієї з найбюджетніших авіакомпаній у світі. Однак авіакомпанія використовує різні стратегії, щоб пасажир в кінцевому підсумку заплатив більше, ніж початкова ціна квитка.

Названо найпопулярніші хитрощі Ryanair

Щоб не "влетіти в кругленьку суму", мандрівники повинні бути дуже уважні на стадії покупки авіаквитка. Так, пропонуємо 4 найбільш поширених прийоми, за допомогою яких ціна на рейс Ryanair може зрости.

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  • Додатковий багаж

Ryanair, відомий бюджетний перевізник, запровадив сувору політику щодо пасажирів, які подорожують за базовим тарифом. Тим, хто летить авіакомпанією Ryanair, дозволено мати компактний багаж розміром 40x25x20 сантиметрів. Персонал авіакомпанії в аеропорту ретельно оцінює ці розміри, щоб забезпечити відповідність встановленим інструкціям.

При виборі варіанту "тільки маленька сумка" пасажирів попереджають: "Якщо ви візьмете другу сумку або якщо ваша сумка буде занадто велика, щоб поміститися під сидінням, з вас буде стягуватися збір у розмірі до 69,99 євро або еквівалент у місцевій валюті на виході на посадку".

Пасажирам радять планувати заздалегідь і подбати про додатковий багаж під час купівлі квитків, щоб уникнути вищих витрат. Рекомендується, щоб пасажири оплачували додатковий багаж під час покупки квитка, оскільки затримка цього платежу призведе до збільшення витрат. З усім тим, навіть якщо сплатити пізніше, збори все одно будуть економнішими, ніж в аеропорту.

  • Зміна імені

Ryanair стягує мінімум 130 євро, або потенційно навіть більше, з пасажирів, які хочуть змінити ім'я на своїх квитках. 

Ця непомірна комісія спонукала багатьох розглянути альтернативу відмови від чинного квитка та придбання нового, оскільки це потенційно може бути дешевше.

  • Друк посадкового талона

Кожен, хто не зареєструється на свій рейс онлайн за дві години до запланованого часу вильоту, повинен буде заплатити майже 65 євро за друк посадкового талона в аеропорту, як зазначено в умовах на вебсайті авіакомпанії.

У Ryanair є кілька хитрощів, щоб змусити пасажирів переплатити / Фото UnSplash

Щоб уникнути штрафу, пасажири повинні не забути заздалегідь зареєструватися онлайн та взяти з собою завантажену або видруковану версію свого посадкового талона.

Крім того, якщо пасажир втратить свій посадковий талон вже в аеропорту, він повинен буде заплатити збір за повторний випуск в розмірі 23 євро.

  • Габаритні предмети

Великі предмети, як-от музичні інструменти та спортивне спорядження, спричиняють додаткові витрати для пасажирів, значно збільшуючи загальну вартість авіаперельоту. В аеропорту ці предмети вимагатимуть оплати в розмірі приблизно 75 євро, тоді як попередня покупка їх транспортування разом із квитком виявиться більш рентабельним варіантом.

Останні новини Ryanair:

  • Вже цієї осені ірландський лоукостер запустить 7 нових напрямків. Перші рейси заплановані на жовтень-листопад. Європейський перевізник анонсував нові осінні напрямки з таких міст: Дублін, Марсель, Піза, Брюссель, Мадрид, Мілан та Порту. Серед нових маршрутів з'являться рейси до Йорданії, Естонії та Фінляндії.
  • Ryanair скасовує рейси із польського аеропорту Модлін. Авіакомпанія змушена анулювати близько 140 вечірніх та нічних рейсів у вересні. В цей час у польському аеропорту Варшава-Модлін будуть міняти освітлення на злітній смузі.
  • Експерти Avianews проаналізували, який лоукостер насправді дешевший – Ryanair чи Wizz Air. Вони порівняли середні ціни на квитки і додаткові послуги. Що вийшло – читайте за посиланням.
  • Авіакомпанія Ryanair продовжує збільшувати кількість власних напрямків. Цього разу лоукостер планує запустити 5 свіжих рейсів на жовтень-листопад 2023 року.
Автор: Марта Касіянчук