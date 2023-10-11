Німеччина дозволила українцям продовжити тимчасовий захист: алгоритм дій
Джерело:Service-Portal Berlin
Німецький Берлін відкрив свої двері для українців, які шукали прихистку через війну в Україні. Відтепер окремі особи можуть скористатися можливістю продовження тимчасового захисту в Німеччині.
Українці можуть продовжити тимчасовий захист у Німеччині
Статус тимчасового захисту, наданий українцям, які проживають у Німеччині, діятиме до 4 березня 2024 року. Втім, біженці можуть заздалегідь подати заяву на його продовження. Як це зробити – дізнайтеся нижче у матеріалі!
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На продовження тимчасового статусу претендують:
- громадяни України, які до 24 лютого 2022 року постійно проживали в Україні;
- люди без громадянства і громадяни з-поза меж України, які до 24 лютого 2022 року мали в Україні міжнародний захист або рівноправний національний захист;
- члени сімей зазначених категорій;
- люди без громадянства і громадян третіх країн, які можуть довести, що до 24 лютого 2022 року вони законно перебували в Україні на підставі виданої згідно з українським законодавством посвідки на проживання, і що вони не в змозі повернутися до країни або регіону свого походження безпечно й на тривалий період.
Українці можуть подавати онлайн-заяву в Берліні на продовження тимчасового захисту, якщо вже мають дозвіл на перебування, згідно з пунктом 24 Закону про перебування іноземних громадян, або тоді, коли їхнім постійним законним місцем проживання в Німеччині є Берлін.
Якщо у вас є такий дозвіл на перебування, ви можете подати онлайн-заяву на його продовження. Ваш дозвіл на перебування буде продовжений, навіть якщо дата його дії закінчиться,
– йдеться у повідомленні.
Як розглядатимуть заяву?
Особи, які бажають продовжити тимчасовий захист у Німеччині, можуть подавати заявку виключно онлайн. Після подання заявникам буде видано підтвердження у форматі PDF. Цей офіційний документ гарантує, що їхнє перебування в Німеччині та супровідний дозвіл на роботу збережуться, навіть якщо термін дії минув.
Через велику кількість заявок, можливо доведеться певний час почекати на відповідь.
До 4 березня 2024 року люди, які подали заяви вчасно, отримають інформацію щодо подальших дій. Існує 2 варіанти: дозвіл на перебування буде або продовжений автоматично, або надійде запрошення на співбесіду в Земельному відомстві з питань імміграції.
Як продовжити тимчасовий захист українцям у Німеччині / Фото UnSplash
На співбесіду потрібно взяти всі необхідні документи:
- запис електронною поштою, отриманий після подання онлайн-заявки;
- довідка про онлайн-заяву про продовження дозволу на проживання для тимчасового захисту;
- PDF-файл, який надійшов у відповідь після подання заяви на продовження тимчасового захисту;
- дозвіл на проживання відповідно;
- дійсний паспорт або паспорт на заміну;
- остання біометрична фотографія: 35 міліметрів x 45 міліметрів, фронтальний знімок із нейтральним виразом обличчя на світлому фоні.
Термін видачі нового електронного дозволу на перебування триває 5 – 6 тижнів після співбесіди.
Корисні посилання для українців у Німеччині:
- Інформація для біженців з України;
- Поширені запитання (FAQ);
- Подати заяву на дозвіл на проживання для тимчасового захисту біженців з України.