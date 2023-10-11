Німеччина дозволила українцям продовжити тимчасовий захист: алгоритм дій

Статус тимчасового захисту, наданий українцям, які проживають у Німеччині, діятиме до 4 березня 2024 року. Втім, біженці можуть заздалегідь подати заяву на його продовження. Як це зробити – дізнайтеся нижче у матеріалі!

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На продовження тимчасового статусу претендують:

громадяни України, які до 24 лютого 2022 року постійно проживали в Україні;

люди без громадянства і громадяни з-поза меж України, які до 24 лютого 2022 року мали в Україні міжнародний захист або рівноправний національний захист;

члени сімей зазначених категорій;

люди без громадянства і громадян третіх країн, які можуть довести, що до 24 лютого 2022 року вони законно перебували в Україні на підставі виданої згідно з українським законодавством посвідки на проживання, і що вони не в змозі повернутися до країни або регіону свого походження безпечно й на тривалий період.

Українці можуть подавати онлайн-заяву в Берліні на продовження тимчасового захисту, якщо вже мають дозвіл на перебування, згідно з пунктом 24 Закону про перебування іноземних громадян, або тоді, коли їхнім постійним законним місцем проживання в Німеччині є Берлін.

Якщо у вас є такий дозвіл на перебування, ви можете подати онлайн-заяву на його продовження. Ваш дозвіл на перебування буде продовжений, навіть якщо дата його дії закінчиться,

​– йдеться у повідомленні.

Як розглядатимуть заяву?

Особи, які бажають продовжити тимчасовий захист у Німеччині, можуть подавати заявку виключно онлайн. Після подання заявникам буде видано підтвердження у форматі PDF. Цей офіційний документ гарантує, що їхнє перебування в Німеччині та супровідний дозвіл на роботу збережуться, навіть якщо термін дії минув.

Через велику кількість заявок, можливо доведеться певний час почекати на відповідь.

До 4 березня 2024 року люди, які подали заяви вчасно, отримають інформацію щодо подальших дій. Існує 2 варіанти: дозвіл на перебування буде або продовжений автоматично, або надійде запрошення на співбесіду в Земельному відомстві з питань імміграції.

Як продовжити тимчасовий захист українцям у Німеччині / Фото UnSplash

На співбесіду потрібно взяти всі необхідні документи:

запис електронною поштою, отриманий після подання онлайн-заявки;

довідка про онлайн-заяву про продовження дозволу на проживання для тимчасового захисту;

PDF-файл, який надійшов у відповідь після подання заяви на продовження тимчасового захисту;

дозвіл на проживання відповідно;

дійсний паспорт або паспорт на заміну;

остання біометрична фотографія: 35 міліметрів x 45 міліметрів, фронтальний знімок із нейтральним виразом обличчя на світлому фоні.

Термін видачі нового електронного дозволу на перебування триває 5 – 6 тижнів після співбесіди.

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