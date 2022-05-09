Як продовжити термін дії біометричного паспорта у Чехії

Українці, які через війну поспіхом виїхали за кордон, часто стикаються у чужій країні з тим, що термін дії їхнього закордонного паспорта закінчується. Як бути у такій ситуації?

Ми тим часом продовжуємо ділитися корисною інформацією для біженців з України. Тож читайте далі, як "оновити" біометричний паспорт у Чехії.

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Куди звернутися з протермінованим закордонним паспортом у Чехії

Вирішити це питання вам допоможуть у консульському відділі Посольства України у Чеській республіці. Інформація, яка стане вам у пригоді:

Адреса у Празі: Charlese De Gaullla 27, 160 00 PRAHA 6;

Charlese De Gaullla 27, 160 00 PRAHA 6; Робочі дні: понеділок, середа та п'ятниця;

понеділок, середа та п'ятниця; Години прийому: 08:00 – 12:00 та 13:00 – 17:00.

Що для цього потрібно

Прихопіть з собою закордонний паспорт та його копію;

Заповніть анкету (її можна завантажити на сайті Посольства).

Нагадуємо, що ця послуга – безкоштовна!

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