Як продовжити термін дії біометричного паспорта у Чехії
9 травня 2022 , 09:59Читать новость на русском
Джерело:інстаграм TransferGo Ukraine
Українці, які через війну поспіхом виїхали за кордон, часто стикаються у чужій країні з тим, що термін дії їхнього закордонного паспорта закінчується. Як бути у такій ситуації?
Ми тим часом продовжуємо ділитися корисною інформацією для біженців з України. Тож читайте далі, як "оновити" біометричний паспорт у Чехії.
Це цікаво Як центр інклюзивної освіти "Gramotej" у Варшаві допомагає малюкам та цілим сім'ям з України
Куди звернутися з протермінованим закордонним паспортом у Чехії
Вирішити це питання вам допоможуть у консульському відділі Посольства України у Чеській республіці. Інформація, яка стане вам у пригоді:
- Адреса у Празі: Charlese De Gaullla 27, 160 00 PRAHA 6;
- Робочі дні: понеділок, середа та п'ятниця;
- Години прийому: 08:00 – 12:00 та 13:00 – 17:00.
Що для цього потрібно
- Прихопіть з собою закордонний паспорт та його копію;
- Заповніть анкету (її можна завантажити на сайті Посольства).
Нагадуємо, що ця послуга – безкоштовна!
Скільки грошей пожертвували найбагатші люди України: дивіться відео