Проте, як правило, це рішення цілком залежить від того, наскільки швидко і грамотно туриста обслужили. Як правильно залишити чайові та яка сума буде прийнятною – читайте далі!

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Помилки під час залишення чайових

Одна з найбільших помилок гостя – залишати чайові монетами дрібних номіналів. Якщо ви дістанете з гаманця жменю монет загальною вартістю, скажімо, в 1 злотий, це неабияк образить офіціанта, тому так робити в жодному разі не слід. Якщо у вас немає суми в 10% для чайових, краще не залишати взагалі нічого.

Готівкою чи на картку?

Однозначно, краще залишити чайові готівкою. При оплаті, наприклад, 70 злотих за замовлення в 61 злотий, можна не чекати решти і офіціант зрозуміє, що її він може залишити собі. Також, якщо ви оплатили замовлення карткою, краще мати при собі певну суму готівкою для чайових. В обох цих випадках ви будете впевнені, що винагорода за працю надійде саме до вашого офіціанта і в повному обсязі.

Якщо ж у вас готівки немає, але ви бажаєте залишити чайові, можна попросити офіціанта додати суму чайових до основного рахунку – " Poproszę doliczyć (do rachunku) napiwek" і вказуєте потрібну суму. Однак в такому випадку чайові йдуть на спільний рахунок ресторатора, який потім сам платить податок і розподіляє винагороду між працівниками.

Як правильно залишати чайові​ / Фото UnSplash

Скільки залишити "на чай"?

Фактично, "napiwek" залишають не на чай, а на пиво. Нормально, якщо він коливається в межах 10 – 15% від суми замовлення.

Деякі ресторани в Польщі автоматично нараховують певний відсоток за обслуговування, наприклад, при кількості гостей, більшій за 8 чи 10. Якщо гостей менше, але для вас організували виняткове обслуговування (наприклад, лише офіціант підливає вам вино із пляшки під час вечері), то відсоток чайових повинен бути однозначно більшим за 10 – 15%.