Як посмажити шашлик у Польщі, щоб не отримати за це штраф

У Польщі за порушення правил під час влаштовування барбекю можна заплатити немалі штрафи. Відтак, важливо знати, де заборонено розпалювати багаття і чи можна влаштовувати пікнік біля вогню у громадських місцях.

За статистикою, правоохоронці виписують найбільшу кількість штрафів за розпал вогню у травні та червні. Саме у цей період людям найбільше кортить відпочити на природі. Щоб такий відпочинок приніс задоволення, а не фінансові втрати, слід дотримуватися наступних порад.

Корисно знати Надіслати гроші з Європи в Україну за 60 секунд – це реально: покрокова інструкція

Пікнік на подвір'ї

Якщо жителі Польщі запланували влаштувати барбекю на своєму подвір’ї, то їм слід подумати про своїх сусідів. Відповідно до статті 144 Цивільного кодексу, власник нерухомості повинен утримуватися від дій, які заважали б сусідам використовувати своє нерухоме майно.

Також не варто галасувати під час такого відпочинку. За музику, гучні співи та крики посеред ночі у Польщі можна заплатити штраф у розмірі 500 злотих (близько 3,7 тисячі гривень).

Що стосується організації грилю на балконі, то у Польщі немає конкретної заборони щодо цього. Але все ж не варто проводити такі експерименти бодай з огляду на сусідів, які можуть поскаржитись на дим та вогонь.

Також важливо, де саме знаходиться багаття і гриль. Згідно з розпорядженням Міністерства внутрішніх справ та адміністрації, розпалювати багаття заборонено:

у сприйнятливих для горіння умовах (наприклад, серед легкозаймистих матеріалів);

менше, ніж за 4 метри від сусідньої ділянки;

менше, ніж за 10 метрів від сільськогосподарських культур;

менше, ніж за 100 метрів від лісового кордону.

Мангал у громадських місцях

Розпалювати вогонь можна лише у спеціально відведених для цього місцях у парках. У лісі, на торфовищах, на луках та на болотах розпалювання барбекю є під категоричною забороною. За смаження шашликів у польських лісах можуть притягнути до адміністративної та навіть кримінальної відповідальності згідно зі статтею 82 Кодексу про дрібні правопорушення.

Також не варто залишати після себе сміття. За забруднення навколишнього середовища у Польщі карають штрафом до 500 злотих (понад 3,7 тисячі гривень).

У польських лісах не можна розпалювати багаття / Фото Unsplash