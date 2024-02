Буває так, що ніби й ходиш на курси, старанно виконуєш домашні завдання, вчиш слова. Водночас заговорити так і не вдається. А коли перед тобою – іноземець або іноземка, мозок вперто видає завчене ще в школі London is the capital of Great Britain. Причина може критися в одній деталі, повідомляє 24 Канал.

Яка помилка заважає вивчити іноземну

Люди, яким все-таки вдалося подолати внутрішні бар'єри у вивченні мови, розповідають: причиною такого неефективного вивчення мови може бути сам принцип навчання, який обирають люди.

Вони думають: от вивчу всю граматику, а тоді почну розмовляти. На жаль чи на щастя, так не буває. Можна десятиліттями приділяти час та сили теорії, однак так і не перейти до практики.

Найголовніше у вивченні мови – спілкування нею. Нехай навіть спершу воно відбуватиметься з найпростішими словами та численними помилками. Це – як стрибок з парашута: щоб відчути радість польоту, потрібно зробити перший крок з літака.

Процес навчання потребує балансу з теорії та практики. Лише тоді вивчення мови буде ефективним та класним.