Бывает так, что вроде и ходишь на курсы, старательно выполняешь домашние задания, учишь слова. В то же время заговорить так и не удается. А когда перед тобой – иностранец или иностранка, мозг упорно выдает заученное еще в школе London is the capital of Great Britain. Причина может крыться в одной детали, сообщает 24 Канал.

Какая ошибка мешает выучить иностранный

Люди, которым все-таки удалось преодолеть внутренние барьеры в изучении языка, рассказывают: причиной такого неэффективного изучения языка может быть сам принцип обучения, который выбирают люди.

Они думают: вот выучу всю грамматику, а потом начну разговаривать. К сожалению или к счастью, так не бывает. Можно десятилетиями уделять время и силы теории, однако так и не перейти к практике.

Самое главное в изучении языка – общение на нем. Пусть даже сначала оно будет происходить с простейшими словами и многочисленными ошибками. Это – как прыжок с парашюта: чтобы почувствовать радость полета, нужно сделать первый шаг из самолета.

Процесс обучения требует баланса из теории и практики. Только тогда изучение языка будет эффективным и классным.