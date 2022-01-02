Для дослідження опитали 1 000 жителів Опольського воєводства. Цікаво, що 4,5% з них не мали особистих контактів з іноземцями.

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Як в Польщі ставляться до іноземців

Опитування показало, що найбільш прихильні жителі Опольського воєводства до чехів, італійців та словаків.

Близько 60% респондентів вважають, що в їхньому воєводстві є місце для людей з територіально близьких країн, тому вони не проти прибуття українців та білорусів. Водночас близько 30% опитаних мають нейтральне ставлення до іноземців з близьких країн, а 12% респондентів виступили проти переїзду до Польщі українців та білорусів.

Трохи менш приязне ставлення у жителів Опольського воєводства до росіян. А найбільш негативно поляки ставляться до ромів та арабів.

64% опитаних позитивно ставляться до працевлаштування іноземців. 73% не проти, щоб іноземці починали бізнес в Опольському воєводстві. А понад 70% респондентів згідні з тим, щоб іноземці отримували таку ж зарплату, як і польські працівники. Цікаво, що позитивні відповіді на такі питання давали швидше люди старшого віку. Молодь більше виступала проти. Ймовірно, через відчуття конкуренції.

Також старші люди, як правило, краще ставляться до того, що іноземці переїжджають зі своїми родинами. Хоча думку про те, що приплив молодих іноземців з дітьми може бути корисним для покращення демографічної ситуації, підтримала половина опитаних.

51% респондентів вважають, що іноземці заслуговують не лише на ту роботу, яку не хочуть виконувати поляки. А 63% учасників дослідження вважають, що мігранти в Опольському воєводстві можуть працювати медиками, вчителями чи юристами.

Лише 2,8% респондентів висловилися категорично проти працевлаштування людей, які є громадянами інших країн.

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